VK Play пытается реабилитировать Смуту через раздачу ключей

Площадка VK Play опубликовала материал, посвященный играм, которые по мнению редакции, были незаслуженно раскритикованы сообществом. Центральное место в статье и на заглавном изображении заняла отечественная разработка Смута, что изначально вызвало у игроков предсказуемую реакцию. Многие посчитали это очередной попыткой обелить проект после его провального старта.
Однако содержание статьи оказалось не столь прямолинейным. Авторы признали многочисленные проблемы игры на релизе, включая техническое состояние, пустые локации и слабую боевую систему. Вместо защиты геймплея, акцент был сделан на том, что игра породила множество мемов и стала заметным культурным явлением в рунете.
В конечном итоге материал оказался лишь предлогом для организации очередного розыгрыша. Под видом аналитической статьи VK Play запустила активность, в рамках которой пользователям предлагается оставить комментарий на тему незаслуженно раскритикованных игр. За это авторы лучших, по мнению площадки, комментариев получат один из пятнадцати ключей на Смуту. Такой подход к продвижению вызвал неоднозначную реакцию, поскольку он использует критику в адрес игры как инструмент для привлечения внимания к ней же.
Выход Смуты сопровождался серьезными проблемами, что привело к разгромным отзывам от игроков и крайне низким оценкам на старте. Несмотря на регулярный выпуск патчей и значительное снижение цены, общее восприятие игры в сообществе остается преимущественно негативным.
Смута игра хорошая. Эдакий середняк. Не вижу причин помоями поливать игру. Да, не шедевр. Да, не аналог ведьмака и призрака цусимы. И что с того? Ваши ожидания - ваши проблемы. Почему игра хорошая? Да потому что я видал игры гораздо хуже Смуты, особенно от западных разрабов. Спросите меня, какие игры хуже Смуты? Ну, Старфилд и DA The Veilguard например... я в этих поделках чуть со скуки не помер. В Смуте мне было гораздо веселее... Смута хотя бы даёт повод поржать над всяким разным, в отличие от многих западных унылых поделок за сотни миллионов евробаксов бюджета. В конце-концов вы Concord видали? Если видали, тогда больше не говорите мне, что Смута отстой. Точка.
Ну по графике да очень неплохо,я правда немного поиграл и сюжет не знаю.Может и не плохая игра на самом деле,просто время такое что и хорошее поливают по разным причинам.
Надо отдать им должное, выдавать за достоинство факт, что игра настолько xеровая, что над ней ржет весь рунет - это, конечно, мощно)
Ну Сталкер 2 тоже ненамного лучше получился.Атомное сердце вот что утерло нос всем этим играм,ну разве что Метро Исход неплохим вышло ещё.
Космические рейнджеры.
так их еще в нулевые создали, как и аллоды, герои 5 и многое другое
на мой взгляд сталкер2 главный провал от него много ждали
Ишь, смутьяны какие! Опять смуту затевают!
Где ссылка на розыгрыш
Люди живут в своём мире, не мешайте. У них Смута даже какую-то премию получила, а разрабов наградили.
Просить хвалить другие проекты чтобы впарить свой это просто 5D шахматы от пиар отдела. 15 ключей видимо потолок бюджета на отмывание репутации или просто никто не берёт даже бесплатно.
Лол.
Некроманты...нет...фекаломанты
Так у нас каждая современная отечественная игра становится мемом