VK Play пытается реабилитировать Смуту через раздачу ключей

Площадка VK Play опубликовала материал, посвященный играм, которые по мнению редакции, были незаслуженно раскритикованы сообществом. Центральное место в статье и на заглавном изображении заняла отечественная разработка Смута, что изначально вызвало у игроков предсказуемую реакцию. Многие посчитали это очередной попыткой обелить проект после его провального старта.

Однако содержание статьи оказалось не столь прямолинейным. Авторы признали многочисленные проблемы игры на релизе, включая техническое состояние, пустые локации и слабую боевую систему. Вместо защиты геймплея, акцент был сделан на том, что игра породила множество мемов и стала заметным культурным явлением в рунете.

В конечном итоге материал оказался лишь предлогом для организации очередного розыгрыша. Под видом аналитической статьи VK Play запустила активность, в рамках которой пользователям предлагается оставить комментарий на тему незаслуженно раскритикованных игр. За это авторы лучших, по мнению площадки, комментариев получат один из пятнадцати ключей на Смуту. Такой подход к продвижению вызвал неоднозначную реакцию, поскольку он использует критику в адрес игры как инструмент для привлечения внимания к ней же.

Выход Смуты сопровождался серьезными проблемами, что привело к разгромным отзывам от игроков и крайне низким оценкам на старте. Несмотря на регулярный выпуск патчей и значительное снижение цены, общее восприятие игры в сообществе остается преимущественно негативным.