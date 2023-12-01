Sniper Elite VR: Winter Warrior стала доступна для Meta Quest

Rebellion выпустила Sniper Elite VR: Winter Warrior, новую VR-игру для Meta Quest 2, 3 и Pro, которая перенесет вас в тыл врага, чтобы получить незабываемые впечатления от снайперской стрельбы времен Второй мировой войны. Пройдите полную сюжетную кампанию в горах Италии, используя прицел своей винтовки.

Игра Sniper Elite VR: Winter Warrior, разработанная в сотрудничестве с Just Add Water, представляет собой полноценную сюжетную кампанию, в которой вы заново переживаете воспоминания о партизане, бывшем солдате итальянского сопротивления. Примите участие в борьбе за изгнание нацистских сил со своей родины и найдите нацистское чудо-оружие, которое необходимо уничтожить вместе с теми, кто стоит за этими планами.

Помимо полноценной кампании, в игре есть два новых режима: «Снайперская охота» и «Последний рубеж». «Снайперская охота» — это напряженная игра в кошки-мышки, в которой вам предстоит сразиться с опытными нацистскими снайперами. Устройте засаду на патруль, чтобы выманить опытного вражеского снайпера и вступить в острую дуэль. Затем переместитесь, соберите боеприпасы и приготовьтесь встретиться со следующим опытным стрелком, которого может предложить противник.

В «Последнем рубеже» вы сражаетесь с волнами врагов. Вам придется собирать оружие и боеприпасы, а также расставлять ловушки, прежде чем принять решение о своей стратегии по победе над наступающими силами. Будет ли ваша стратегия заключаться в том, чтобы бегать и стрелять или защищать одну локацию? В любом случае, есть только два варианта: выжить или умереть.

Погружение, обеспечиваемое виртуальной реальностью, помогает значительно улучшить перестрелку и управляемость во всех игровых режимах. Держите снайперскую винтовку обеими руками, поднесите прицел к глазу и задержите дыхание, готовясь сделать идеальный выстрел. Sniper Elite VR: Winter Warrior также включает в себя новое вооружение, включая M1 Garand, любимец фанатов из серии Sniper Elite.