Грядущий аниме-шутер Snowbreak: Containment Zone преодолел отметку в 2 млн предрегистраций ©

Более двух миллионов игроков уже зарегистрировались на предстоящий шутер в сеттинге научной фантастики Snowbreak: Containment Zone. Разработчики из Amazing Seasun Games подготовили множество наград за предварительную регистрацию, а также обещают отличную оптимизацию и новые функции в игре.

Все зарегистрировавшиеся игроки получали бонусные немалое количество призов, включая внутриигровую валюту, ресурсы и эксклюзивные предметы. В период запуска также обещают дополнительные награды, включая возможность выбрать SSR-персонажа в качестве награды. Команда разработчиков также с нетерпением ждет встречи с фанатами на различных мероприятиях, таких как Anime Expo, Bilibili World, Gamers Con, Comic Market 102 и Players Meeting.

Кроме того, авторы благодарят всех пользователей за участие закрытом бета-тестировании, в котором приняло участие множество игроков из 147 стран. Официальный же релиз Snowbreak: Containment Zone состоится 20 июля этого года для ПК и смартфонов под управлением iOS и Android.