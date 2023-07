Вайфу на любой вкус в трейлерах аниме-шутера Snowbreak: Containment Zone ©

Компания Seasun Games готовит к выпуску свою free-to-play игру Snowbreak: Containment Zone с несколькими новыми трейлерами, демонстрирующими ее вайфу.

Начнем с ролика, посвященного Лайфу Бестлу, а также Фенни Голден, хотя последняя, судя по всему, не очень-то веселится.

В другом трейлере представлен обзор персонажей Heimdall Force - в основном это коллективный взгляд на всех вайфу, которых можно ожидать в игре.

И, наконец, мы знакомимся с Цзи Чэньсинь, которую озвучивают Рози Джонс на английском и Чива Сайто на японском. Вы можете знать ее по ролям Элейн Оклэр в игре The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Джин в Genshin Impact, Иму в серии Senran Kagura, Патти Флер в Tales of Vesperia и многим другим популярным ролям.

Еще несколько видеороликов демонстрируют базу, где можно насладиться компанией всех этих вайфу, и систему прикрытия, лежащую в основе боя.

Snowbreak: Containment Zone - бесплатная игра для ПК, iOS и Android, которая выйдет 20 июля. Она разработана на движке Unreal Engine 4 и уже преодолела отметку в 2 млн предварительных регистраций. Если вы хотите увидеть больше, то можете ознакомиться с оригинальной презентацией.