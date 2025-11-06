Для игры SnowRunner вышло дополнение с двумя грузовиками

Дополнение Dragon Wagons Dual Pack для игры SnowRunner добавляет в игру два новых тяжёлых грузовика. Это самостоятельное дополнение, не входящее в сезонные пропуски, оно предоставляет игрокам новые транспортные средства, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями в игре!

Отличная мощность и ёмкость топливного бака делают из Avenhorn A15 идеальный вариант для перевозки полуприцепов на большие расстояния. К грузовику можно прикреплять небольшие краны, а также уникальный грузовой модуль с ремонтными наборами, запасными шинами и дополнительным топливом — всем, что может понадобиться в дороге.

Ну а тем, кто ищет вспомогательный грузовик для эвакуации или логистики, приглянется Padera STD-4 на длинной колёсной базе с разнообразием модулей. У него есть два уникальных модуля, которые тоже доступны в этом дополнении: двухместный борт с пандусом и грузовой модуль с ремонтными наборами, топливом и запасными деталями.