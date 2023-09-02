Названо место действия следующего дополнения SnowRunner

В Epic Games Store стало доступно обновление 25.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому появились подробности следующего дополнения SnowRunner, впервые местом действия станет Европа, точнее Скандинавия, состоящая из 2 карт, не приятным сюрпризом будет отсутствие новых грузовиков, но зато появятся два новых скаута для исследования: Burlak 6x6 и Neo Falcon 2000, также появятся новые модули для старых грузовиков, YouTube канал Dimaskus показал краткий обзор технических новинок из нового дополнения.
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об игре
SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.8 1 817 оценок
28.04.2020 PC
28.04.2020 PlayStation 4
28.04.2020 Xbox One
18.05.2021 Nintendo Switch
31.05.2022 PlayStation 5
31.05.2022 Xbox Series X
Официальный сайт: https://snowrunner-thegame.com/
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Focus Entertainment
8.8/10 Пользователи (1 817)
9.5/10 Playground
89/100 Steam
80/100 Metacritic
Сиквел реалистичного симулятора вождения по бездорожью Spintires: MudRunner, который подарил игрокам улучшенный игровой процесс и ещё более продвинутую механику вождения.
Берите под своё управление мощные транспортные средства и преодолевайте экстремальные погодные условия, чтобы выполнить множество сложных контрактов и заданий. Вы можете расширять и настраивать свой парк техники с помощью улучшений и аксессуаров, таких как шноркель для преодоления ливневых потоков или шинные цепи для борьбы со снегом. Всего в вашем распоряжении есть 40 видов техники от таких брендов, как Ford, Chevrolet и Freightliner.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: 2 ГБ, GeForce GTX 660 / Radeon R9 270
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
DirectX: Уточняется
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: 2 ГБ, GeForce GTX 660 / Radeon R9 270
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
DirectX: Уточняется
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: 4 ГБ, GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: 4 ГБ, GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
На мой взгляд, скауты бесполезны, я открываю все вышки на ZiKZ 605R с двумя наборами дополнительного топлива.
Попробуйте Goliath 605R для него нет непроходимых мест,он лучше обычного зика
похожие))
у чувака не понятный голос, ни слова не понял
А я всё понял, включал не громко на обычных компьютерных колонках за 1500 рублей.
В EGS уже как месяц игра недоступна для просмотра и покупки ПТС, даже для тех у кого игра купленна годы назад............