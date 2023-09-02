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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.8 1 817 оценок

Названо место действия следующего дополнения SnowRunner

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Pavel Rally
Новости

В Epic Games Store стало доступно обновление 25.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому появились подробности следующего дополнения SnowRunner, впервые местом действия станет Европа, точнее Скандинавия, состоящая из 2 карт, не приятным сюрпризом будет отсутствие новых грузовиков, но зато появятся два новых скаута для исследования: Burlak 6x6 и Neo Falcon 2000, также появятся новые модули для старых грузовиков, YouTube канал Dimaskus показал краткий обзор технических новинок из нового дополнения.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Pavel Rally

На мой взгляд, скауты бесполезны, я открываю все вышки на ZiKZ 605R с двумя наборами дополнительного топлива.

6
Insidius

Попробуйте Goliath 605R для него нет непроходимых мест,он лучше обычного зика

2
Lordbest

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1
SnobbishGhost

у чувака не понятный голос, ни слова не понял

1
Barsik38

А я всё понял, включал не громко на обычных компьютерных колонках за 1500 рублей.

1
crossfader7

В EGS уже как месяц игра недоступна для просмотра и покупки ПТС, даже для тех у кого игра купленна годы назад............

0