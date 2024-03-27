Snufkin: Melody of Moominvalley пришлась по душе редакции японского издания Famitsu

Появились результаты голосования журнала Famitsu, старейшего японского еженедельника, посвященного миру видеоигр и вышедшего уже в 1843 номере, который признал Snufkin: Melody of Moominvalley лучшей игрой. Правда, рейтинг, полученный головоломкой с элементами ролевой игры от Hyper Games, остановился на отметке 32/40, но это выше, чем у остальных, которые не достигли такого же результата.
В частности, Dungeon Drafters остановилась на отметке 29/40, получив награду за худшую игру недели, а две другие игры, хоррор REVEIL и карточная игра Lazriel: The Demon's Fall, оказались где-то между ними.
А теперь перейдем к делу и посмотрим на рейтинги этой недели:
- Dungeon Drafters (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/7/7 [29/40].
- Lazriel: The Demon's Fall (Switch) - 8/8/8/7 [31/40].
- REVEIL (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 9/8/6/7 [30/40].
- Snufkin: Melody of Moominvalley (Switch) - 8/8/8 [32/40].
Прежде чем мы покинем вас, напомним, что рейтинги Famitsu являются результатом суммы четырех оценок, выставленных четырьмя разными редакторами журнала, и выражаются в сороковых долях.
Игра крайне хиленькая, проходится за один присест, первый час ещё кажется очень нормальным особенно когда знаешь всех персонажиков Туве Янсен. Но очень быстро приходит понимание что игра слишком лёгонькая и короткая, для очень маленьких ребятишек.