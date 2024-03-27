Snufkin: Melody of Moominvalley пришлась по душе редакции японского издания Famitsu

Вы попадаете в удивительный мир муми-троллей, где сказка оживает прямо на ваших глазах. В Snufkin: Melody of Moominvalley вам предстоит стать храбрым и независимым Снусмумриком, который больше всего на свете ценит свободу и гармонию с природой. Снусмумрик — настоящий искатель приключений, готовый исследовать каждый уголок этого очаровательного мира.

К несчастью, даже в Муми-доле жизнь временами омрачается невзгодами. Коварный смотритель задумал превратить это дивное место в шумный парк развлечений, лишив его первозданной красоты и спокойствия. И только вы можете помешать его злодейским планам и спасти Муми-дол от незавидной участи. Отправляйтесь в путешествие по самым разным локациям, раскрывайте давно забытые секреты, преодолевайте хитроумные препятствия и уклоняйтесь от встреч с недоброжелателями. Ваш главный союзник в этом приключении — музыка, которая не только поможет вам разгадывать сложные загадки, но и станет универсальным языком общения с обитателями Муми-дола.

Во время прохождения вы встретите как хорошо знакомых персонажей, так и совершенно новых жителей долины, и каждый из них обладает своим неповторимым характером и историей.