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Solasta 2 2025 г.
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.7 19 оценок

Игроки положительно встретили демку пошаговой ролевой игры Solasta 2

Gutsz
Новости

Solasta 2, продолжение тактической ролевой игры от Tactical Adventures, уже успела привлечь внимание поклонников жанра. Доступная в рамках Steam Next Fest демоверсия предлагает игрокам 2,5-часовое приключение, позволяя оценить обновленный геймплей и улучшенную графику. Первые отзывы сообщества в основном положительные: геймеры хвалят игру за доработанный визуальный стиль, улучшенный искусственный интеллект врагов и расширенные механики, включая возможность мультиклассовых персонажей.

Первый геймплей Solasta 2 пошаговой ролевой игры Solasta 2 на русском языке

Демоверсия демонстрирует небольшую самостоятельную историю, в которой игрокам предстоит помочь жителям прибрежной деревни. Боевая система осталась верна духу первой части, но теперь акцент сделан на тактическое позиционирование и взаимодействие с окружением. Особенно выделяются эпические сражения, например, сражение у магического нексуса, во время которого игроки вынуждены защищать объект от волн врагов, следя за изменяющейся картой и нестабильными магическими всплесками.

Однако не обошлось без проблем. Некоторые пользователи отмечают, что отдельные элементы геймплея, такие как поведение союзников и система укрытий, нуждаются в доработке. Также не всем пришелся по душе дизайн отдельных персонажей и отсутствие в демоверсии редактора героев.

Несмотря на недостатки, Solasta 2 оправдывает ожидания поклонников, улучшая ключевые аспекты оригинала. Игра доступна прямо сейчас в рамках ограниченной демоверсии. Точная дата выхода пока неизвестна, но разработчики планируют релиз в течение 2025 года.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
PanKotovsky

Первая часть была как-будто шаблон для игры. Боевка, правила ДнД - хорошо. Но вот сюжет с диалогами не завезли, там чет совсем уровень начальной школы. А, ну и всратый интерфейс)

7
Алекс Рейлор

Не забудь про лица, страшнее атомной войны.

1
Гамер132

Ну БГ 3 конечно не переплюнет, но выглядит неплохо. Хотя есть и аспекты лучше БГ:

Все персонажи участвуют в диалогах

Можно бегать на wasd

Заклинания бью не только по земле, но и по воздуху(сферавидные(

6
Маркет Плейс

В бг3 тоже можно бегать с клавиатуры через мод. И даже камеру сделать от 3го лица.

1
vzglydizugla Маркет Плейс

Моды не относятся к базовой игре. А то, если так подумать, скайрим - самая лучшая игра в жанре порно.

2
Tolirance

мне и первая зашла. вторая будет еще круче

1
Avel_N

Сравнения с БГ ей (да и первой части) конечно не избежать, но первая часть во многом была прикольней БГ. Одна только вертикальность, которая так пиарилась в свое время как фишка БГ, а в итоге ставшая унылой "залезь на этот уступ, слезь с этого уступа", в Соласте была реализована в десяток раз лучше (хоть иногда и немного криво).
Да и в целом, когда БГ ощущалась этакой постановочной ААА игрой, Соласта выглядела как прикольная домашняя ДНД посиделка.
А кто в итоге выиграл? Игроки, у нас есть и то и то.

0
Daringer

Первая часть была ужасной, какой-то обрубок сделанный будто бездельниками какими-то.

0
malars0

Если добавят ещё и сюжетку с персонажами прописанными для партии... Создание партии это отлично но личности им не хватает

0