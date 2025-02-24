Игроки положительно встретили демку пошаговой ролевой игры Solasta 2

Solasta 2, продолжение тактической ролевой игры от Tactical Adventures, уже успела привлечь внимание поклонников жанра. Доступная в рамках Steam Next Fest демоверсия предлагает игрокам 2,5-часовое приключение, позволяя оценить обновленный геймплей и улучшенную графику. Первые отзывы сообщества в основном положительные: геймеры хвалят игру за доработанный визуальный стиль, улучшенный искусственный интеллект врагов и расширенные механики, включая возможность мультиклассовых персонажей.

Демоверсия демонстрирует небольшую самостоятельную историю, в которой игрокам предстоит помочь жителям прибрежной деревни. Боевая система осталась верна духу первой части, но теперь акцент сделан на тактическое позиционирование и взаимодействие с окружением. Особенно выделяются эпические сражения, например, сражение у магического нексуса, во время которого игроки вынуждены защищать объект от волн врагов, следя за изменяющейся картой и нестабильными магическими всплесками.

Однако не обошлось без проблем. Некоторые пользователи отмечают, что отдельные элементы геймплея, такие как поведение союзников и система укрытий, нуждаются в доработке. Также не всем пришелся по душе дизайн отдельных персонажей и отсутствие в демоверсии редактора героев.

Несмотря на недостатки, Solasta 2 оправдывает ожидания поклонников, улучшая ключевые аспекты оригинала. Игра доступна прямо сейчас в рамках ограниченной демоверсии. Точная дата выхода пока неизвестна, но разработчики планируют релиз в течение 2025 года.