Игроки положительно встретили демку пошаговой ролевой игры Solasta 2

Solasta 2, продолжение тактической ролевой игры от Tactical Adventures, уже успела привлечь внимание поклонников жанра. Доступная в рамках Steam Next Fest демоверсия предлагает игрокам 2,5-часовое приключение, позволяя оценить обновленный геймплей и улучшенную графику. Первые отзывы сообщества в основном положительные: геймеры хвалят игру за доработанный визуальный стиль, улучшенный искусственный интеллект врагов и расширенные механики, включая возможность мультиклассовых персонажей.
Демоверсия демонстрирует небольшую самостоятельную историю, в которой игрокам предстоит помочь жителям прибрежной деревни. Боевая система осталась верна духу первой части, но теперь акцент сделан на тактическое позиционирование и взаимодействие с окружением. Особенно выделяются эпические сражения, например, сражение у магического нексуса, во время которого игроки вынуждены защищать объект от волн врагов, следя за изменяющейся картой и нестабильными магическими всплесками.
Однако не обошлось без проблем. Некоторые пользователи отмечают, что отдельные элементы геймплея, такие как поведение союзников и система укрытий, нуждаются в доработке. Также не всем пришелся по душе дизайн отдельных персонажей и отсутствие в демоверсии редактора героев.
Несмотря на недостатки, Solasta 2 оправдывает ожидания поклонников, улучшая ключевые аспекты оригинала. Игра доступна прямо сейчас в рамках ограниченной демоверсии. Точная дата выхода пока неизвестна, но разработчики планируют релиз в течение 2025 года.
Первая часть была как-будто шаблон для игры. Боевка, правила ДнД - хорошо. Но вот сюжет с диалогами не завезли, там чет совсем уровень начальной школы. А, ну и всратый интерфейс)
Не забудь про лица, страшнее атомной войны.
Ну БГ 3 конечно не переплюнет, но выглядит неплохо. Хотя есть и аспекты лучше БГ:
Все персонажи участвуют в диалогах
Можно бегать на wasd
Заклинания бью не только по земле, но и по воздуху(сферавидные(
В бг3 тоже можно бегать с клавиатуры через мод. И даже камеру сделать от 3го лица.
Моды не относятся к базовой игре. А то, если так подумать, скайрим - самая лучшая игра в жанре порно.
мне и первая зашла. вторая будет еще круче
Сравнения с БГ ей (да и первой части) конечно не избежать, но первая часть во многом была прикольней БГ. Одна только вертикальность, которая так пиарилась в свое время как фишка БГ, а в итоге ставшая унылой "залезь на этот уступ, слезь с этого уступа", в Соласте была реализована в десяток раз лучше (хоть иногда и немного криво).
Да и в целом, когда БГ ощущалась этакой постановочной ААА игрой, Соласта выглядела как прикольная домашняя ДНД посиделка.
А кто в итоге выиграл? Игроки, у нас есть и то и то.
Первая часть была ужасной, какой-то обрубок сделанный будто бездельниками какими-то.
Если добавят ещё и сюжетку с персонажами прописанными для партии... Создание партии это отлично но личности им не хватает