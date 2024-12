Кинематографичный трейлер Solasta 2: пошаговая RPG выйдет уже в 2025 году

The Game Awards 2024 порадовало поклонников пошаговых ролевых игр неожиданным анонсом — продолжением успешной Solasta: Crown of the Magister. Разработчики из студии Tactical Adventures представили дебютный трейлер сиквела, который включает кинематографичный ролик и первый взгляд на игровой процесс.

Solasta 2 обещает сохранить лучшие черты оригинала и добавить элементы, полюбившиеся игрокам в Baldur's Gate 3. Геймеров ожидает уникальный и проработанный фэнтези-мир, основанный на вселенной Dungeons & Dragons. В сравнении с первой частью, сюжет станет масштабнее, охватывая больше событий, а свобода действий игрока будет расширена за счёт новых тактических возможностей.

Игра выйдет в раннем доступе уже в следующем году и будет доступна пока только на ПК. В ближайшее время разработчики планируют выпустить бесплатную демоверсию, которая позволит ознакомиться с ключевыми механиками и нововведениями.