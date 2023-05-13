Многопользовательский тактический шутер Soldner: Secret Wars получит ремастер ©

Söldner: Secret Wars — это многопользовательский тактический шутер 2004 года, разработанный немецкой студией Wings Simulations, в котором игроки выступают в роли хорошо вооруженных наемников («söldner» по-немецки означает «наемник»), сражающегося в огромном, разрушаемом мире, наполненном всевозможными наземными, воздушными и морскими транспортными средствами.

Идея была крутая, но реальность, к сожалению, иная.

«Все ингредиенты игрового процесса здесь, но полное отсутствие приправ делает это блюдо единственным, которое следует выбросить», — говорится в обзоре PC Gamer за 45% от октября 2004 года. Söldner имеет совокупный рейтинг 43% на Metacritic.

Игра оказалась в руках THQ Nordic в 2011 году, когда Nordic (как она тогда называлась) приобрела издателя Söldner JoWood. Сегодня дня в Steam появилась страница Söldner: Secret Wars Remastered. Работа над ним все еще продолжается, и даты релиза пока нет.

«Это был долгий путь, и наша команда очень рада наконец приветствовать вас здесь, в Steam!», – говорят разработчики. «Мы с нетерпением ждем, когда вы поделитесь своими мыслями, предложениями и опытом, вашими персонажами и всем, что вы будете делать или что может случиться с вами, исследуя огромную карту мира (22 750 000 км²), более 100 единиц огнестрельного оружия и более 120 транспортных средств».

Söldner: Secret Wars Remastered разрабатывается компанией Pixelcloud Games, чьи предыдущие релизы включают в себя VR-игру Monks Island и «тренажер мозга» под названием BCI Trainer. На веб-сайте Pixelcloud говорится, что она «обновляет исходный движок и игровой процесс (код от 2004 года)» для ремастеринга и создает активы на основе оригинала.