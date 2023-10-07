4Х-стратегия про политическую борьбу в Аду Solium Infernum получила обзорный трейлер и демо-версию в Steam ©

League of Geeks, разработчики инди-стратегии Armello и симулятора колонии Jumplight Odyssey, объявили, что Solium Infernum получит свою первую игровую демо-версию в честь предстоящего фестиваля Steam Next Fest, который пройдет с 9 по 15 октября 2023 г. Одновременно с демо студия выпустила новый трейлер, демонстрирующий подробности игрового процесса.

Демо-версия позволяет игрокам испытать грандиозную политическую стратегическую игру, полную уловок, интриг и предательства, действие которой происходит в аду. Игроки смогут участвовать в перестрелках, включая обучение, и командовать своими легионами, выбирая одного из четырех Великих Архидемонов, которые претендуют на Адский Трон. Каждый матч можно сыграть по-своему, выбирая из множества тактик и секретных схем, подходящих для разных стилей игры.

При запуске Solium Infernum предложит совершенно новые однопользовательские сценарии и асинхронные многопользовательские матчи, предоставляя полный спектр возможностей: от 2–4-часовых одиночных игр до эпических недельных многопользовательских игр для шести игроков, требующих всего несколько минут. играть день. Игра представляет собой переосмысленную версию культовой классической игры Вика Дэвиса, модернизированную и полностью переработанную в 3D с обновленным визуальным интерфейсом, чтобы привести ее в соответствие с уникальными и признанными эстетическими и производственными ценностями League of Geek.

Solium Infernum выйдет на ПК в Steam в начале 2024 года.