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Solium Infernum 22.02.2024
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.7 29 оценок

"Адская" стратегия Solium Infernum получила хвалебный трейлер

monk70
Новости

League of Geeks отмечает успешный запуск Solium Infernum, демонстрируя хвалебный трейлер. Грандиозная политическая стратегическая игра, основанная на уловках, интригах и предательстве, действие которой разворачивается в аду, доступна на ПК в Steam. Игра получила 568 отзывов с оценкой «Очень положительно» 88%.

Помимо положительных настроений сообщества, отзывы в прессе были очень благоприятными: средняя оценка 85% на Metacritic, где игра считается одной из лучших игр 2024 года и одной из лучших стратегических игр всех времен. Solium Infernum также имеет средний балл 89% на OpenCritic и входит в Зал славы 2024 года и в 100 лучших компьютерных игр всех времен.

В Solium Infernum игроки берут на себя роль одного из восьми великих Архидемонов Ада. Они должны перехитрить и перехитрить своих соперников, чтобы претендовать на вакантный Адский Трон, используя коварную политическую и военную стратегию. На пути к победе игрокам предстоит блефовать, наносить удары в спину и сеять предательство.

В игре представлены разнообразные многопользовательские режимы, подходящие как для игроков, ограниченных во времени, так и для тех, кто ищет длительные стратегические столкновения. В асинхронных многопользовательских матчах могут участвовать до шести игроков, ходы которых занимают несколько дней или недель, и для игры требуется всего несколько минут каждый день. Для любителей стратегий, предпочитающих немедленные действия, также доступна многопользовательская игра в реальном времени.

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