"Адская" стратегия Solium Infernum получила хвалебный трейлер

Вы оказываетесь в самом сердце преисподней, где разворачивается грандиозная политическая драма, полная интриг, предательства и ожесточённой борьбы за власть.

Великий правитель ада бесследно исчез, оставив после себя вакуум власти и хаос. Владения преисподней погрузились в смуту, каждый архидемон стремится урвать свой кусок пирога и подмять под себя остальных. Но Коллегия, высший орган управления адом, приняла решение: новый Тёмный Владыка должен быть избран в кратчайшие сроки, пока всё не скатилось в бездну анархии.

И вот вы, один из амбициозных и коварных архидемонов, вступаете в эту беспощадную гонку за престолом. Ваши соперники — такие же хитрые и безжалостные повелители инферно, каждый из которых мечтает о неограниченной власти. Но вы твёрдо намерены обойти их всех и воссесть на трон преисподней.

Чтобы добраться до своей цели, вам придётся пробираться через извилистые лабиринты их запутанной политической системы. Каждый шаг здесь — это риск, каждое решение может стать роковым. Будьте готовы к тому, что ваши соперники-архидемоны будут всеми силами мешать вам, строя козни и вставляя палки в колёса на каждом шагу.

При этом у вас есть несколько путей к победе, и каждый из них по-своему эффективен и опасен. Вы можете вступить на тропу политических интриг, плести сложные схемы и заговоры, вербовать сторонников среди членов коллегии и использовать их в своих целях. Или же обратиться к могущественной инфернальной магии, изучать древние фолианты и совершать кровавые ритуалы, призывая на свою сторону силы, способные сокрушить любого врага. А может, вы предпочтёте самый прямой путь — развязать жестокую войну, повести за собой легионы демонов и в открытую бросить вызов всем соперникам.

Самое главное, не забывайте развивать свои навыки и силы. В вашем распоряжении — древа умений, позволяющие разблокировать новые пугающие способности и усиливать уже имеющиеся. Настройте свой стиль игры так, чтобы он идеально соответствовал вашим целям и методам. Станьте непревзойдённым мастером интриг, устрашающим тёмным магом или же безжалостным полководцем — выбор за вами.