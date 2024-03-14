"Адская" стратегия Solium Infernum получила хвалебный трейлер

League of Geeks отмечает успешный запуск Solium Infernum, демонстрируя хвалебный трейлер. Грандиозная политическая стратегическая игра, основанная на уловках, интригах и предательстве, действие которой разворачивается в аду, доступна на ПК в Steam. Игра получила 568 отзывов с оценкой «Очень положительно» 88%.
Помимо положительных настроений сообщества, отзывы в прессе были очень благоприятными: средняя оценка 85% на Metacritic, где игра считается одной из лучших игр 2024 года и одной из лучших стратегических игр всех времен. Solium Infernum также имеет средний балл 89% на OpenCritic и входит в Зал славы 2024 года и в 100 лучших компьютерных игр всех времен.
В Solium Infernum игроки берут на себя роль одного из восьми великих Архидемонов Ада. Они должны перехитрить и перехитрить своих соперников, чтобы претендовать на вакантный Адский Трон, используя коварную политическую и военную стратегию. На пути к победе игрокам предстоит блефовать, наносить удары в спину и сеять предательство.
В игре представлены разнообразные многопользовательские режимы, подходящие как для игроков, ограниченных во времени, так и для тех, кто ищет длительные стратегические столкновения. В асинхронных многопользовательских матчах могут участвовать до шести игроков, ходы которых занимают несколько дней или недель, и для игры требуется всего несколько минут каждый день. Для любителей стратегий, предпочитающих немедленные действия, также доступна многопользовательская игра в реальном времени.