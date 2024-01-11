Разработчики Quantum Error анонсировали шутер от первого лица на тему динозавров Son and Bone для PS5

Разработчики Quantum Error из TeamKill Media анонсировал шутер от первого лица Son and Bone на тему динозавров для PlayStation 5. Он выйдет в 2024 году.

Когда на местную ферму в Пэчворке, штат Монтана, нападает группа отъявленных бандитов, шериф Сэм Джадж намеревается привлечь их к ответственности любыми необходимыми способами и спасти взятого ими заложника. Но в своем путешествии, раскрывая загадочные мотивы тех, кого он преследует, Сэм оказывается перенесенным в другой мир, населенный доисторическими существами, динозаврами, и теперь ему приходится бороться за свою жизнь, чтобы вернуться на землю.