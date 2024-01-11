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Son and Bone 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
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Разработчики Quantum Error анонсировали шутер от первого лица на тему динозавров Son and Bone для PS5

monk70
Новости

Разработчики Quantum Error из TeamKill Media анонсировал шутер от первого лица Son and Bone на тему динозавров для PlayStation 5. Он выйдет в 2024 году.

Когда на местную ферму в Пэчворке, штат Монтана, нападает группа отъявленных бандитов, шериф Сэм Джадж намеревается привлечь их к ответственности любыми необходимыми способами и спасти взятого ими заложника. Но в своем путешествии, раскрывая загадочные мотивы тех, кого он преследует, Сэм оказывается перенесенным в другой мир, населенный доисторическими существами, динозаврами, и теперь ему приходится бороться за свою жизнь, чтобы вернуться на землю.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Kelby

судя по наличию гуманоидных динозавров разрабы видимо вдохновлялись игрой Турок, но что больше удивило это что главный герой видимо сыворотки суперсолдата нажрался, двумя руками разорвать челюсть динозавру, вот это шериф, вот это страж порядка =) ну вообще по первому взгляду не выглядит конечно как какой-то серьёзный проект но вполне себе забавно, увидим...

3
Zlobin_Evgeny

ну такое конечно

1
AlexLex

Какой то Turok Next Gen ))

0
saksnboom

а где перья?? динозавры были в перьях. этож предки курей - все в перьях.
без перьев провал!
дум с ящерицами. (а травоядных-то за що?)

1
Snake2105

Doom только с рептилойдами

1
ВАТРИОТ

Пиндосы против рептилоидов

0
Beralf

Они б лучше быстрее делали порт на ПК

0
ZackSnyder

ну все, дум после такого шедевра никому не нужен. название верх креативности.

0