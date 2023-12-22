Songs of Conquest получила полную поддержку Steam Deck

Songs of Conquest представляет собой сочетание классической пошаговой стратегии, приключения и ролевой игры. Игроку предоставляется возможность собрать могущественную армию, овладеть тайнами древней магии и покорить новые земли, сокрушая противостоящих ему врагов.

В основе сюжета лежит противоборство четырёх могущественных фракций, борющихся за господство над миром. Это рыцари древнего королевства Арлеон, сражающиеся за королевский престол; племена болотных людей Рана, на протяжении веков выживавшие в опасных топях; некроманты Лота, мечтающие создать идеальное будущее с помощью воскрешения мёртвых; и отважные наёмники и изобретатели Бария, для которых не существует ничего важнее свободы и богатства.

Во время прохождения игроку предстоит исследовать карты, населённые самыми различными противниками. У каждого из биомов есть свои уникальные враги, ландшафты и особенности сражений.

Боевая система проработана довольно глубоко, каждый юнит обладает собственным набором способностей. Чтобы одержать победу, необходимо постоянно экспериментировать с комбинациями войск, использовать тактические приёмы вроде блокирования проходов и захвата возвышенностей, превращая ландшафт в своего союзника.

Помимо боёв, игроку нужно будет разумно планировать распределение ресурсов и развитие своих владений — проводить исследования, расширять границы, выбирать специализацию городов. Пути к победе могут быть самыми разными, в зависимости от выбранной стратегии: военная мощь, магия или комбинация различных подходов — всё зависит от ваших предпочтений.