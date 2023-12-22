Songs of Conquest получила полную поддержку Steam Deck

Разработчик Lavapotion и издатель Coffee Stain Publishing сообщили, что пошаговая стратегия Songs of Conquest прошла проверку в Steam Deck. Отзывы игроков сыграли решающую роль в совершенствовании управления игрой. Разработчикам пришлось провести значительную доработку и оптимизацию, что также пошло на пользу игре в целом. Например, разработчики Lavapotion упростили рендеринг ландшафта.
«Произошла полная переработка элементов управления и меню, обеспечивающая встроенную интеграцию со Steam Deck и элементами управления геймпада. Основная часть этого включает добавление пользовательского интерфейса с крупным шрифтом, гарантирующего, что ни один потрясающий диалог или всплывающая подсказка не останется незамеченным. Мы также представили новые всплывающие подсказки, специально разработанные для Steam Deck. В связи с традиционным взаимодействием с помощью мыши, как и в большинстве стратегических игр, мы добавили новую схему управления. Теперь вашим драгоценным владельцам будет легко и естественно перемещаться по картам и в их приключениях».
Основная задача команды заключалась в том, чтобы сделать игру на Steam Deck такой же увлекательной, как на ПК и Mac.
Songs of Conquest — это пошаговая стратегическая игра, вдохновленная классикой 90-х. Возглавьте могущественных магов, называемых Владельцами, и отправляйтесь в неизведанные земли. Сражайтесь с армиями, которые осмеливаются противостоять вам, и охотьтесь за могущественными артефактами.