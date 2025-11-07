Экшен Sonic Frontiers получил новую максимальную скидку в Steam - 80%

Как стало известно, экшен Sonic Frontiers от компании SEGA получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 70%. Распродажа продлится до 13 ноября включительно.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.