Экшен Sonic Frontiers получил новую максимальную скидку в Steam - 80%

Как стало известно, экшен Sonic Frontiers от компании SEGA получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 70%. Распродажа продлится до 13 ноября включительно.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.
не берите, мусор лютый, брал на xbox пару лет назад за 1500
Мне даже бесплатно не надо, я лучше поиграю в мегадрайв))
В манию лучше играй.
Всё ещё маленькая скидка.
Даже с 80% скидкой дорого
Жду 95
Давай на 100)
Её давно из защитой Denuvo убрать, пылится уже 4 год скоро.