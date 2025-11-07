ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sonic Frontiers 08.11.2022
Экшен, Адвенчура
7.5 141 оценка

Экшен Sonic Frontiers получил новую максимальную скидку в Steam - 80%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, экшен Sonic Frontiers от компании SEGA получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 70%. Распродажа продлится до 13 ноября включительно.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X/S.

4
7
Sonic Frontiers
08.11.2022
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

не берите, мусор лютый, брал на xbox пару лет назад за 1500

1
Енот Херсонский

Мне даже бесплатно не надо, я лучше поиграю в мегадрайв))

1
Беккер5443

В манию лучше играй.

Иваныч из Тулы

Всё ещё маленькая скидка.

agula98

Даже с 80% скидкой дорого

Жду 95

Беккер5443

Давай на 100)

Беккер5443

Её давно из защитой Denuvo убрать, пылится уже 4 год скоро.