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об игре
Sonic Frontiers 08.11.2022
Экшен, Адвенчура
7.3 101 оценка

Команда Dark Sonic & Co. продемонстрировала русскую озвучку для Sonic Frontiers

AceTheKing
Новости

Команда локализации Dark Sonic & Co. в апреле прошлого года довольно незаметно анонсировала создание русской озвучки для Sonic Frontiers, а к новогодним праздникам подготовила видео с демонстрацией русских голосов.

Видео позволяет оценить качество проделанной работы, а так же подобранные голоса для локализации. Кроме того, за прошедший год команда перерисовала шрифты, а так же исправила синхронизацию губ в катсценах.

Команда Dark Sonic & Co. занимается переводами игр серии Sonic. Ранее они уже выпустили переводы для таких игр как Sonic Adventure 2 и Sonic The Hedgehog.

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Sonic Frontiers
08.11.2022
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