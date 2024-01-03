Команда Dark Sonic & Co. продемонстрировала русскую озвучку для Sonic Frontiers

Команда локализации Dark Sonic & Co. в апреле прошлого года довольно незаметно анонсировала создание русской озвучки для Sonic Frontiers, а к новогодним праздникам подготовила видео с демонстрацией русских голосов.
Видео позволяет оценить качество проделанной работы, а так же подобранные голоса для локализации. Кроме того, за прошедший год команда перерисовала шрифты, а так же исправила синхронизацию губ в катсценах.
Команда Dark Sonic & Co. занимается переводами игр серии Sonic. Ранее они уже выпустили переводы для таких игр как Sonic Adventure 2 и Sonic The Hedgehog.
Воу, довольно неплохо