SEGA поделилась обновленной информацией о продажах Sonic Frontiers - пока это не самая продаваемая игра про Соника

SEGA в конце прошлого года выпустила приключенческий платформер Sonic Frontiers с масштабным открытым миром на ПК и консолях. Новая игра про Соника ожидаемо стала хитом, показав хорошие пользовательские отзывы и отличные продажи на старте. В раках пресс-конференции SEGA x Rovia, издатель подтвердил, что геймеры проявляют интерес к проекту даже на шестой месяц после релиза. Также разработчики поделились обновленными данными о продажах платформера.
Согласно последнему отчету от SEGA, в апреле было продано еще около 200-300 тысяч копий Sonic Frontiers. Общие продажи игры на всех платформах перевалили за 3,5 миллиона копий. Sonic Frontiers является самой продаваемой игрой в серии за последние 10 лет. Тем не менее проект пока не может похвастаться званием самой продаваемой игры про Соника в целом. На данный момент самые высокие продажи среди всей франшизы принадлежат Sonic Colors. Платформер 2010 года разошёлся тиражом в 4 миллиона проданных копий, но Sonic Frontiers есть все шансы превзойти этот показатель через пару месяцев.
К слову, до 10 мая Sonic Frontiers продается в цифровом магазине Steam со скидкой 33%. Официально игра не продается в России, но её можно приобрести через другие регионы.
Даже заголовок с ошибками...Тупые копипастеры.
Конечно она самая продаваемая игра за 10 лет, если за последние 10 лет вышло всего две игры помимо Frontiers: Lost World и Forces, в которой Соник не совсем протагонист.
Классика!
Я о ней вообще только сейчас узнал.
Ну ты и соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил
А че минусов то наставили?Или твое незнание игры оскорбило ее фанатов?
Да вообще пофигу, не обращай внимания, тут иногда минусы ставят просто от балды, дети же.