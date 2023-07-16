Sonic Frontiers превзошла ожидания SEGA по количеству продаж ©

Sonic Frontiers превзошла ожидания SEGA по количеству продаж. Об этом заявил Юкио Сугино, президент и главный исполнительный директор компании, в интервью японскому журналу Famitsu, в котором, к сожалению, не были приведены обновленные цифры.

Последние данные о продажах Sonic Frontiers говорят о более чем трех с половиной миллионах проданных копий, что, по словам Сугино, превзошло все ожидания. Похоже, что фанаты также одобрили новое направление развития Соника, оставив весьма положительные отзывы об игре, что не может не радовать SEGA.

В ближайшее время Sonic Frontiers получит еще одно бесплатное DLC, о чем объявила сама SEGA, хотя его содержание пока не раскрывается.

Заявление Сугино прозвучало в ответ на вопрос о главных результатах SEGA в 2023 финансовом году. По словам руководителя компании, фильм "Соник в кино 2" также показала отличные результаты. В этом же интервью обсуждались возможные перезагрузки и ремейки Sonic.