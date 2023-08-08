Эмулятор PS4, RPCSX, запустил первую игру со скоростью 60 кадров в секунду на ПК ©

Недавно мы сообщили вам о новом эмуляторе Playstation 4 для ПК от создателей RPCS3. И всего через месяц RPCSX наконец-то может запустить первую игру для PS4 со скоростью 60 кадров в секунду.

YouTube-канал BrutalSam поделился следующим видео геймплея, демонстрирующим Sonic Mania, работающую через RPCSX. И хотя это 2D-игра (и не требовательная), невероятно наблюдать, как этот новый эмулятор Playstation 4 запускает игру на полной скорости.

Чтобы снять это игровое видео, BrutalSam использовала процессор Intel Core i7 6700K с 8 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060. BrutalSam также включил некоторые статистические данные о производительности, которые дают нам лучшее представление о текущих требованиях к ПК для RPCSX. И, как отметил ютубер, запись видео снизила общую частоту кадров на 10 кадров в секунду.

Как мы видим, для RPCSX требуется высокопроизводительный процессор. Даже для запуска этой 2D-игры эмулятор PS4 использовал всю доступную мощность процессора i7 6700K. С другой стороны, использование графического процессора составляет 30-40%. И этого следовало ожидать. В конце концов, Sonic Mania — это 2D-игра.

В любом случае, всего за месяц разработчики RPCSX смогли загрузить и запустить игру для PS4. Это удивительная новость. Мало того, RPCSX — первый эмулятор Playstation 4, который даже может загружать Bloodborne.

Вы можете загрузить последнюю общедоступную версию RPCSX отсюда.