Sonic Racing: CrossWorlds отправится на старт 25 сентября

Sega готовит настоящий праздник кроссоверов: Sonic Racing: CrossWorlds выходит 25 сентября и объединяет персонажей из разных игровых вселенных в одном гоночном безумии. В свежем трейлере подтвердили участие не только героев из Sonic Riders, но и неожиданных гостей.

На старте к Сонику присоединятся Хацунэ Мику, Ичибан Касуга (Like a Dragon), Джокер (Persona 5) и даже Стив из Minecraft! У каждого — уникальный карт, а трассы пролегают сквозь порталы в совершенно разные миры, включая знакомый Minecraft Overworld. Ходят слухи, что игроки даже смогут сразиться с драконом Края.

Игру разрабатывает Sonic Team, и она будет доступна на всех актуальных платформах: Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Switch, Xbox One и PC. Также подтверждена полная кроссплатформенная поддержка. Учитывая обилие утечек и намёков, можно ожидать ещё больше сюрпризов ближе к релизу.