Sonic Racing: CrossWorlds разогналась до миллиона проданных копий

Компания SEGA объявила, что продажи аркадного гоночного хита Sonic Racing: CrossWorlds превысили миллион копий по всему миру. Игра, вышедшая 25 сентября на PlayStation, Xbox, Switch и PC, уже стала одной из самых успешных частей франшизы. Кроме того, в эти праздники проект появится и на Switch 2.

С момента релиза фанаты провели свыше 74,5 миллионов заездов, приняли участие в 13 миллионах рейтинговых матчей и завершили более 31 миллиона Гран-при. SEGA отметила, что CrossWorlds стала самой активно поддерживаемой многопользовательской игрой во вселенной Sonic.

Недавно в игру вышло бесплатное обновление, вдохновлённое Persona 5. Оно добавило Джокера как нового гонщика, его фирменное транспортное средство Arsene Wing, а также три композиции из культовой ролевой игры: Take Over, Wake Up, Get Up, Get Out There и Victory.

SEGA пообещала, что Sonic Racing: CrossWorlds продолжит получать сезонные обновления, включая новых персонажей и тематические события.