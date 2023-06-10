Новый геймплей 2D-платформера Sonic Superstars ©

Компания Sega поделилась новыми подробностями о недавно анонсированном 2.5D платформере Sonic Superstars. Продюсер серии Sonic Такаши Иидзука дал интервью IGN. Самая значительная новость касается того, что в игре не будет уровней из предыдущих 2D игр, что является довольно важным моментом.

В Sonic Mania немного изменилась Green Hill Zone. И даже в Sonic Origins у нас был Green Hill как часть Sonic the Hedgehog. Но в Sonic Superstars мы хотели сделать что-то новое, создать совершенно новые острова, которые вы сможете исследовать в роли Соника... Мы хотели взять Соника на [совершенно] новые острова Северной Звезды и дать Сонику возможность побегать в этой новой среде. Мы хоели создать совершенно новые места для Соника в этой новой игре.

А японское подразделение IGN выложило 10-минутный ролик с геймплеем 2D-платформера, демку которого показали журналистами на Summer Game Fest Play Days. А в сети появилось еще несколько демонстраций игры записанных на камеру.

Sonic Superstars выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store осенью 2023 года по цене 59,99 долларов США.