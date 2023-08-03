Sonic Superstars представит нового злодея ©

В игре Sonic Superstars, которая выйдет осенью этого года, появятся два злодея из серии Sonic the Hedgehog: Доктор Эггман и Клык. Однако в игре появится и новый персонаж по имени Трип. На данный момент подробности об этом персонаже минимальны, но Трип основан на реально существующей ящерице Sungazer, которая в Японии известна как "бронированная ящерица".

Это название и послужило основой для дизайна Трип, которая выглядит так, будто на ней надет полный доспех. В беседе с Game Informer босс Sonic Team Такаси Иидзука (Takashi Iizuka) рассказал, что при первом знакомстве Трип не будет казаться непосредственной угрозой.

"Команда хотела показать, что Трип - это не совсем обычный враг, и мы хотели представить ее не в виде очевидного "О, я суперсильная", - сказал Иидзука в интервью Game Informer. "Когда мы представили Трип в самом начале, я думаю, что она даже падает на лицо в самой первой сцене, в которой вы ее видите. Первое, что, я думаю, люди подумают: "Кто она и почему она суперсильный враг? Что происходит? Мы хотели представить персонажа именно таким образом, чтобы он отличался от того, как враги всегда представлялись в играх Sonic".

Трип был создан совместно Иидзукой и Наото Осимой. Осима является одним из создателей Соника, он разработал дизайн как самого персонажа, так и доктора Эггмана. Судя по всему, Трип будет играть ключевую роль в повествовании Sonic Superstars, хотя игрокам не стоит ожидать озвучивания, подобного тому, что было в таких играх, как Sonic Frontiers. Вместо этого сюжет будет развиваться так, как это происходит в классических 2D-играх, таких как Sonic the Hedgehog 3.

Мы также придерживаемся классического формата повествования, поэтому мы не будем использовать закадровый голос, не будем вести длинные монологи о том и о семr. Мы действительно хотели представить его таким образом, чтобы он соответствовал классической манере повествования: просто показывать действия персонажа, но при этом оставаться классным героем со всеми этими интересными чертами. Мы думаем, что, когда людям понравится наблюдать за Трип и смотреть, как она проходит сюжет в качестве врага, они по-настоящему оценят ее как одного из врагов.