Авторы Sonic X Shadow Generations раскрыли несколько новых подробностей

Sega анонсировала Sonic X Shadow Generations во время недавнего State of Play, и это ремастер Sonic Generations 2011 года. Однако в него также входит новая сюжетная кампания за ежика Шэдоу с новыми уровнями. В сообщении в PlayStation Blog издатель подтвердил, что эта кампания является самостоятельной и не связана с Generations.

Креативный директор Sonic Team Такаси Иидзука заявил:

В Sonic x Shadow Generations мы хотели перенести Sonic Generations на PS5 и PS4 и при этом создать совершенно новую сюжетную линию для Шэдоу, чтобы она пересекалась с оригинальной историей. В части игры, посвященной Шэдоу, игроки смогут лучше узнать его как персонажа и понять его мотивы. Это создаст окончательный праздник классического Соника, современного Соника и геймплея Шэдоу, который наверняка понравится всем фанатам.

Согласно описанию игры в Steam, в истории Шэдоу внезапно возвращается Блэк Дум и замышляет мировое господство. Предельной форме жизни придется вернуться к старым воспоминаниям и сразиться со знакомыми угрозами, чтобы спасти положение. В ходе игры он откроет несколько новых способностей и, возможно, даже станет супергероем.

Sonic X Shadows Generations выйдет этой осенью для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.