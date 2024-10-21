Игровой процесс Sonic X Shadow Generations просочился в сеть

Sonic X Shadow Generations выйдет 25 октября, а геймплей игры уже просочился в сеть до ее официального релиза.

Vexi удалось получить ROM игры заранее и поиграть в нее на эмуляторе Switch Yuzu. Затем он загрузил два отдельных шестиминутных видео сырого геймплея. Однако они позаботились о том, чтобы не включать в игру никаких сюжетных спойлеров для игроков. Кроме того, в описании одного из видео они ясно дали понять, что оформили предварительный заказ игры, чтобы поддержать разработчиков.

Оба видео геймплея Sonic X Sясно дали понять, что оформили предварительный заказ игры, чтобы поддержать разработчиков.

«[Я] обычно не загружаю такие вещи, но подумал, что люди могут захотеть это увидеть, поскольку ROM уже доступен», — говорится в описании. «Не волнуйтесь, я уже оформил предварительный заказ игры в Steam, но я был так взволнован, что хотел попробовать ее как можно скорее».

Sonic X Shadow Generations будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.