Игровой процесс Sonic X Shadow Generations просочился в сеть

Sonic X Shadow Generations выйдет 25 октября, а геймплей игры уже просочился в сеть до ее официального релиза.
Vexi удалось получить ROM игры заранее и поиграть в нее на эмуляторе Switch Yuzu. Затем он загрузил два отдельных шестиминутных видео сырого геймплея. Однако они позаботились о том, чтобы не включать в игру никаких сюжетных спойлеров для игроков. Кроме того, в описании одного из видео они ясно дали понять, что оформили предварительный заказ игры, чтобы поддержать разработчиков.
Оба видео геймплея Sonic X Sясно дали понять, что оформили предварительный заказ игры, чтобы поддержать разработчиков.
«[Я] обычно не загружаю такие вещи, но подумал, что люди могут захотеть это увидеть, поскольку ROM уже доступен», — говорится в описании. «Не волнуйтесь, я уже оформил предварительный заказ игры в Steam, но я был так взволнован, что хотел попробовать ее как можно скорее».
Sonic X Shadow Generations будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.
Образ слили в субботу ещё, и что я могу сказать? Игру в Стим обязательно возьму. Даже на эмуляторах работает довольно-таки неплохо, кстати, ну а геймплей зашёл, и сюжетно действительно интересно. Плюс в оригинальной игре переписали практически все диалоги. Связано это с тем, что прошлые сценаристы в США были бездарями, что "вообще не знали ничего о Сонике, кроме статей на Википедии", и это не моя выдумка, а честные слова Кена Понтака; ну и часть актёров озвучивания сменилась, и тех персонажей просто переозвучили заново // Андрей Китызин
играл только в 32 битные игры про синего ежа, а тут выглядит как минимум любопытно