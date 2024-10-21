Пресса в целом положительно встретила Sonic x Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations — новейшая игра про синего ежа. Она включает ремастер одной из самых любимых игр, а также совершенно новую кампанию за Шэдоу.

Игровые журналисты уже успели оценить проект и выставили ему свои оценки. Средний балл на MetaCritic составляет в 80 из 100. Кампания Шэдоу получила высокую оценку за превосходный игровой процесс и дизайн. Однако некоторые СМИ сочли ее устаревшей, а некоторые даже ненужной.

90 - Meristation

90 - Game Rant

90 - Checkpoint Gaming

90 - IGN

87 - Vandal

85 - WellPlayed

80 - COGconnected

80 - Hardcore Gamer

80 - Push Square

80 - VGC

70 - Press Start

60 - Eurogamer

60 - GameSpot

Game Rant

Даже в мире после Astro Bot Sonic — безупречный опыт.

Push Square

Sonic X Shadow Generations — это отличная сделка «два по цене одного», но для нас половина Шэдоу затмевает все. Хотя ремастер этой 13-летней игры хорош, новая кампания затмевает ее значительно улучшенным игровым процессом и дизайном уровней. Старая игра определенно показывает свой возраст в некоторых отношениях, но сочетание одной из самых любимых игр Соника с одной из лучших последних 3D-игр делает ее привлекательной двойной игрой.

VGC

Обычные проблемы Sonic с 3D-платформингом остаются, а открытый мир Shadow Generations может раздражать тех, кому не понравилась Sonic Frontiers, но в целом это блестящий пакет.

Eurogamer

Кампания Shadow предоставляет некоторые из лучших 3D-уровней в серии, но сопровождается устаревшим и ненужным ремастером. Если бы только Sega поставила все на будущее.

GameSpot

Sonic X Shadow Generations — странный пакет. С одной стороны, Sonic Generations — это ремастер отличной игры 2011 года, которая теперь кажется немного устаревшей. А во-вторых, Shadow Generations — это завершение истории, которая не особо волновала франшизу с 2006 года. Как человек, который специально увлекся играми Sonic в начале 2000-х, эта коллекция, кажется, говорит со мной напрямую. Это довольно приятное путешествие в прошлое, но в этом путешествии есть все препятствия, которые можно ожидать от игр той эпохи.

Выход Sonic X Shadow Generations запланирован на 25 октября 2024 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series.