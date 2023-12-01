15-ый патч для Sons of the Forest добавляет новый тип каннибала, действия Кельвина, новый наряд и не только

Endnight Games выпустила пятнадцатый крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, добавляющий новый контент, а также вносящий улучшения и исправления ошибок.
Этот патч дает Кельвину 3 новые команды: ремонт сооружений, заточка защитных стен и поддержание базы. Если вы попросите его обслуживать вашу базу, он заполнит все держатели до отказа, завершит все незавершенные постройки, устранит повреждения и заточит защитные стены.
Также в мир добавлены новая экипировка, которую можно найти, и новый чертеж. Добавлена новая женщина-каннибал "Элиза", у которой к рукам пристегнуто оружие, и еще больше детализированы различные лагеря и деревни каннибалов по всей карте, а также добавилены больше точек интереса. Теперь можно строить стойки для оружия и держатели для дров, а также добавлена возможность строить небольшие сооружения, такие как скворечники или факелы, прямо на деревьях.
Был проведен ряд оптимизаций памяти, которые должны повысить общую стабильность, новый визуальный стиль "Found Footage", который можно выбрать в графическом меню, добавилена поддержка FSR 2.0, а также исправлены и улучшены ряд других проблем, перечисленных здесь.
Подскажите, есть смысл играть ли до релиза подождать?
Пффф, это вы про какую часть?
Поклонникам выживалок можно, где-то через 3-4 патча прям реально чувствуешь, что есть изменения. По крайней мере, про себя говорю.
Если же не поклонник жанра и данной игры, то можно подождать до релиза, 3.5 месяца до релиза осталось. По меркам нынешней игроиндустрии это немного. Да и по меркам Фореста тоже.
Про эту, не про первую.
Ну, тогда вы знаете, какого качества эти игры и можете самостоятельно сделать вывод.
Тут на любителя. Мне, например, сложно. В игре очень грамотная система ведения игрока по миру. Если идешь по ней (т.е. по сюжету), то находишь все предметы и чертежи без проблем. И потом просто страдаешь строительством, войной с местными и пр.
Если с патчами что-то добавляют, то надо будет заново обходить все или ждать, пока добавят на интерактивную карту на сайте
И вот я, например, все обошел, все собрал, всю снарягу золотом залил, базу строю. Вот вышел новый патч - мне надо идти искать, что там за новый шмот и чертеж
Если это не напрягает - можно сейчас начинать
И не только? Да ладно, зачем? И так уже перебор. Куда столько много?..