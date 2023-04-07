Sons of the Forest 23.02.2023
8.2 604 оценки

Для Sons of the Forest вышел третий крупный патч, добавляющий уницикл, пружинную ловушку и многое другое

©
R_Mor
Новости

Endnight Games выпустила третий крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, который добавляет в игру новое средство передвижения - уницикл "Рыцаря пять", пару очков ночного видения, новую пружинную ловушку, которая запускает врагов, вносит первый вариант солнечной энергии и лампочек в систему зданий, а также множество других исправлений и улучшений.

Основные вещи в этом патче включают:

  • Электрический уницикл "Knight V"
  • Очки ночного видения
  • Солнечные панели, лампочки и провода добавлены в систему строительства
  • Пандусы/лестницы теперь можно строить между балкой и стеной
  • Пружинная ловушка
  • Рабочая стойка для брони (заменяет манекен)
  • Добавлена кнопка/опция для удаления сохранений (также ограничено количество слотов для сохранений до 30, чтобы решить проблемы с синхронизацией облака steam)

Патч также содержит множество улучшений и исправлений ошибок, подробности которого вы найдете здесь.

ПК Обновления
29
14
Последние посты по игре Sons of the Forest
Koгдa пoпpocил дpугa пoмoчь co cбopoм pecуpcoв
Koгдa пoпpocил дpугa пoмoчь co cбopoм pecуpcoв
Sons of the Forest "Карта местности"
Sons of the Forest "Карта местности"
Sons of The Forest "Редактор сохранений" [0.5.1] {Ausbrecher}
Sons of The Forest "Редактор сохранений" [0.5.1] {Ausbrecher}
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Dry2Ice

Обидно, что много нужного и важного контента добавляют уже после того, как игра вышла и вышла она с законченным сюжетом. Слишком большой пласт мотивации возвращаться в игру утерян, а итоговое впечатление из-за нехватки контента (даже того, который был в первой части) не самое лучшее. В общем если игра уже пройде, не вижу смысла в неё возвращаться раньше чем через год или два, что не есть хорошо для ко-оп выживача.

16
bysaturn

В такие игры вообще нет смысла на старте вливаться. Через пару лет будет законченный продукт, а ещё и по скидкам.

9
TAPAKAH222 bysaturn

Пффф, законченный продукт как первая часть что ли?

2
mrPickles666

А когда выходит сюжетная игра без половины сюжета не обидно?

5
Big and Fat

В целом согласен, ну ранний доступ он такой, что разрабы успели/не успели...хотя могут доработать многие механики и даже частично сюжет, через год-другой и для кого то это будет хорошей новостью.

3
Dry2Ice mrPickles666

Так она и не сюжетно ориентированная. Первая часть половину своей популярности имела из-за возможности получать соизмеримое количество контента и сюжета. Количество сюжета росло вместе с количеством игровых локаций, фич и механик, тем самым не давая игроку содержаться человеку в игре на большее время, чем в ней есть контента. Тут же у нас весь контент кончается к середине, кучи самых базовых вещей нет, карта большая и наполовину пустая, сюжет закончен, но очевидно предполагался быть либо разветвлённее, либо дольше. И тут у меня либо нет мотивации в принципе допроходить игру, либо перепроходить с первыми крупными патчами.

3
Mihanbo

ну толку мало,как уже писали игра вышла законченная,если бы с обновлениями добавляли новых напарников,новые локации,сюжеты и персонажей,тогда да,а так сюжет пройден,мир изучен,играть дальше ради пару предметов уже не тянет...

1
Venger779

лучше б они выпустили эту игру позже на пол года или год , но уже законченный продукт с полноценным сюжетом)

1
MegaDed

Да игра норм даже сейчас. Имеет смысл пройти сейчас и потом через 2 года когда допилят. На патчи эти пофиг вообще пока не релизнут полностью

0
thecal1ber

А какая версия/патч ?

0
палач-рока

где найти уницикл?

0
dima_quant

шикарные дополнения, наиграл 20 часов, чисто дом построил и по миру погулял, еще пару подожду и можно с женой вместе проходить, ведь у меня сразу 2 лицухи купленные на релизе, разрабам жирный +++

0
caramba1999

У меня игра на 1660 super идёт в 40 фпс при 1080 и 30 фпс при 2к.спасибо дядя. За пружину, и за тут фигню.

-3
Cyborgg

А нельзя просто готовую игру выпустить, не

-3