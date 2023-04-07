Для Sons of the Forest вышел третий крупный патч, добавляющий уницикл, пружинную ловушку и многое другое

Endnight Games выпустила третий крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, который добавляет в игру новое средство передвижения - уницикл "Рыцаря пять", пару очков ночного видения, новую пружинную ловушку, которая запускает врагов, вносит первый вариант солнечной энергии и лампочек в систему зданий, а также множество других исправлений и улучшений.
Основные вещи в этом патче включают:
- Электрический уницикл "Knight V"
- Очки ночного видения
- Солнечные панели, лампочки и провода добавлены в систему строительства
- Пандусы/лестницы теперь можно строить между балкой и стеной
- Пружинная ловушка
- Рабочая стойка для брони (заменяет манекен)
- Добавлена кнопка/опция для удаления сохранений (также ограничено количество слотов для сохранений до 30, чтобы решить проблемы с синхронизацией облака steam)
Патч также содержит множество улучшений и исправлений ошибок, подробности которого вы найдете здесь.
Обидно, что много нужного и важного контента добавляют уже после того, как игра вышла и вышла она с законченным сюжетом. Слишком большой пласт мотивации возвращаться в игру утерян, а итоговое впечатление из-за нехватки контента (даже того, который был в первой части) не самое лучшее. В общем если игра уже пройде, не вижу смысла в неё возвращаться раньше чем через год или два, что не есть хорошо для ко-оп выживача.
В такие игры вообще нет смысла на старте вливаться. Через пару лет будет законченный продукт, а ещё и по скидкам.
Пффф, законченный продукт как первая часть что ли?
А когда выходит сюжетная игра без половины сюжета не обидно?
В целом согласен, ну ранний доступ он такой, что разрабы успели/не успели...хотя могут доработать многие механики и даже частично сюжет, через год-другой и для кого то это будет хорошей новостью.
Так она и не сюжетно ориентированная. Первая часть половину своей популярности имела из-за возможности получать соизмеримое количество контента и сюжета. Количество сюжета росло вместе с количеством игровых локаций, фич и механик, тем самым не давая игроку содержаться человеку в игре на большее время, чем в ней есть контента. Тут же у нас весь контент кончается к середине, кучи самых базовых вещей нет, карта большая и наполовину пустая, сюжет закончен, но очевидно предполагался быть либо разветвлённее, либо дольше. И тут у меня либо нет мотивации в принципе допроходить игру, либо перепроходить с первыми крупными патчами.
ну толку мало,как уже писали игра вышла законченная,если бы с обновлениями добавляли новых напарников,новые локации,сюжеты и персонажей,тогда да,а так сюжет пройден,мир изучен,играть дальше ради пару предметов уже не тянет...
лучше б они выпустили эту игру позже на пол года или год , но уже законченный продукт с полноценным сюжетом)
Да игра норм даже сейчас. Имеет смысл пройти сейчас и потом через 2 года когда допилят. На патчи эти пофиг вообще пока не релизнут полностью
А какая версия/патч ?
где найти уницикл?
шикарные дополнения, наиграл 20 часов, чисто дом построил и по миру погулял, еще пару подожду и можно с женой вместе проходить, ведь у меня сразу 2 лицухи купленные на релизе, разрабам жирный +++
У меня игра на 1660 super идёт в 40 фпс при 1080 и 30 фпс при 2к.спасибо дядя. За пружину, и за тут фигню.
А нельзя просто готовую игру выпустить, не