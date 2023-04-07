Для Sons of the Forest вышел третий крупный патч, добавляющий уницикл, пружинную ловушку и многое другое ©

Endnight Games выпустила третий крупный патч для своей песочницы на выживание Sons of the Forest, который добавляет в игру новое средство передвижения - уницикл "Рыцаря пять", пару очков ночного видения, новую пружинную ловушку, которая запускает врагов, вносит первый вариант солнечной энергии и лампочек в систему зданий, а также множество других исправлений и улучшений.

Основные вещи в этом патче включают:

Электрический уницикл "Knight V"

Очки ночного видения

Солнечные панели, лампочки и провода добавлены в систему строительства

Пандусы/лестницы теперь можно строить между балкой и стеной

Пружинная ловушка

Рабочая стойка для брони (заменяет манекен)

Добавлена кнопка/опция для удаления сохранений (также ограничено количество слотов для сохранений до 30, чтобы решить проблемы с синхронизацией облака steam)

Патч также содержит множество улучшений и исправлений ошибок, подробности которого вы найдете здесь.