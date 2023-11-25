Очень ранние альфа-тесты Soulframe начнутся в декабре

Разработка Soulframe набирает обороты, и Digital Extremes наконец-то готовится к тому, чтобы сообщество присоединилось к ее созданию. Пре-пре-пре-альфа-тестирование Soulframe было объявлено и начнется в следующем месяце с очень ограниченным числом игроков.
Завершая недавнюю прямую трансляцию разработчиков Warframe, генеральный директор Digital Extremes Стивен Синклер воспользовался возможностью, чтобы объявить о начале фазы тестирования Soulframe, которая начнется в декабре этого года. Это не совсем альфа-билд и даже не пре-альфа, как отмечает Синклер, это очень ранняя версия игры. Далее он подтверждает, чего игроки могут ожидать от этой сборки.
- Первый тест только для ПК
- Для этого испытания была вырезана часть главного острова.
- В нем будут подземелья и сражения.
- Он будет включать в себя некоторые пути развития.
- Этот тест поможет команде развивать игру вместе с сообществом.
- Будет доступна некоторая настройка персонажа.
- Этот тест будет проводиться в порядке очереди тех, кто зарегистрировался на веб-сайте Soulframe для получения своего раннего титула Envoy.
- Приглашения будут отправлены по электронной почте.
- Первое испытание будет небольшим: Синклер говорит, что первоначально в нем примут участие около 100 человек. Это число будет расти по мере продолжения разработки.
Хотя Синклер и его команда не подтвердили, будет ли то, что они показали во время трансляции, включено в этот тест, они подтвердили, что волка, показанного в трейлере, можно погладить. Это была механика, которую команда только что добавила в игру и продемонстрировала ее во время трансляции.
У Soulframe в настоящее время нет даты выпуска, но ожидается, что она выйдет в конце 2024 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.