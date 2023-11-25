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Soulframe TBA
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Очень ранние альфа-тесты Soulframe начнутся в декабре

monk70
Новости

Разработка Soulframe набирает обороты, и Digital Extremes наконец-то готовится к тому, чтобы сообщество присоединилось к ее созданию. Пре-пре-пре-альфа-тестирование Soulframe было объявлено и начнется в следующем месяце с очень ограниченным числом игроков.

Завершая недавнюю прямую трансляцию разработчиков Warframe, генеральный директор Digital Extremes Стивен Синклер воспользовался возможностью, чтобы объявить о начале фазы тестирования Soulframe, которая начнется в декабре этого года. Это не совсем альфа-билд и даже не пре-альфа, как отмечает Синклер, это очень ранняя версия игры. Далее он подтверждает, чего игроки могут ожидать от этой сборки.

  • Первый тест только для ПК
  • Для этого испытания была вырезана часть главного острова.
  • В нем будут подземелья и сражения.
  • Он будет включать в себя некоторые пути развития.
  • Этот тест поможет команде развивать игру вместе с сообществом.
  • Будет доступна некоторая настройка персонажа.
  • Этот тест будет проводиться в порядке очереди тех, кто зарегистрировался на веб-сайте Soulframe для получения своего раннего титула Envoy.
  • Приглашения будут отправлены по электронной почте.
  • Первое испытание будет небольшим: Синклер говорит, что первоначально в нем примут участие около 100 человек. Это число будет расти по мере продолжения разработки.

Хотя Синклер и его команда не подтвердили, будет ли то, что они показали во время трансляции, включено в этот тест, они подтвердили, что волка, показанного в трейлере, можно погладить. Это была механика, которую команда только что добавила в игру и продемонстрировала ее во время трансляции.

У Soulframe в настоящее время нет даты выпуска, но ожидается, что она выйдет в конце 2024 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.

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