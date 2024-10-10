Разработчики Soulframe проведут новый стрим в конце октября

Digital Extremes анонсировала два новых девстрима, которые пройдут 25 октября. Один из них будет обычным девстримом для Warframe, в котором будут представлены подробности о предстоящем контенте для игры. А также второй девстрим для Soulframe, поскольку первый официальный девстрим состоялся во время TennoCon 2024.

Как уже говорилось, 25 октября будет очень насыщенным днем. Оба девстрима пройдут один за другим. Сначала разработчики расскажут про Soulframe в 20:00 МСК, а Warframe последует в 21:00 МСК.

Что касается того, чего вы можете ожидать от Soulframe, подтверждено только то, что они будут обсуждать планы на оставшуюся часть этого года для игры. Это означает, что они могут обсуждать детали релиза и то, чего игроки могут ожидать от запуска Preludes. А также какие изменения могут быть внесены до конца года.