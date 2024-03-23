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Soulframe TBA
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.8 46 оценок

Встречайте медведя в новом лор-трейлере Soulframe

monk70
Новости

На PAX East команда Digital Extremes представила новый трейлер Soulframe с великолепными кадрами и фрагментами игрового процесса. Этот новый трейлер под названием «Пакт Фей» в первую очередь демонстрирует больше прекрасного мира, который игроки будут исследовать, включая новое стихотворение.

А в конце, согласно стихотворению, есть даже медведь, одетый в какое-то боевое снаряжение, который небрежно садится и выпрямляется, как бы приветствуя игрока.

Новую экшен-MMORPG демонстрировали порциями, в том числе посредством прямых трансляций, видеороликов геймплея и закрытого раннего тестирования. Игроки с нетерпением ждут, что Digital Extremes сделает с этой игрой, учитывая возможность студии создавать системы заново после более чем десяти лет существования Warframe.

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