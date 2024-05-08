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Soulmask 18.06.2024
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.3 19 оценок

Выживач Soulmask получил дату выпуска в раннем доступе после успешного бета-тестирования

monk70
Новости

Soulmask, грядущая эпическая игра о выживании в открытом мире, занявшая 3-е место на февральском фестивале Steam Next Fest с более чем 180 000 игроков и более чем 480 000 часов игрового времени от Qooland Games, сегодня получила дату выхода в раннем доступе. После невероятно положительного отклика сообщества во время публичного бета-тестирования на прошлой неделе, когда в первый день приняли участие более 40 000 игроков, Qooland сообщила, что Soulmask выйдет 18 июня. Кроме того, открытое бета-тестирование продлено до 15 мая, что позволяет игрокам еще дольше опробовать игру перед ее запуском.

В дополнение к тому, что было доступно в текущей бета-версии, ранний доступ также представит игрокам множество контента:

  • 500 часов игрового процесса
  • Семь карт для исследования, включая новые биомы, такие как вулканы и заснеженные горы.
  • Совершенно новый процесс создания персонажей с мировоззрением.
  • Улучшения действий персонажей и звуковых эффектов.
  • Эволюция искусственного интеллекта соплеменников, чтобы облегчить управление ими.
  • Новый режим частного сервера с более чем 100 функциями настройки в автономном/сетевом режиме для более свободной игры.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AT_Sagor
500 часов игрового процесса

Мне уже страшно.

1
Vantor

Выживать за выживачом.Задолбали.

1
MunchkiN 616

душная маска. 500 часов игрового процесса - реально круто. можно после старфилда и ас вальгалы залипнуть.

1
Spillik

Для тех кто в танке - это игра типа вальхейма, хотя скорее типа раста, потому что здесь строишь свою халупу, фармишь восемь тысяч лет ресурсы и персонаж остается, когда ты вышел из игры. Можно поставить его крафтить какие-то вещи перед сном, куча возможностей настроить захваченного нпс на фарм. Очень задротская игра в общем. Боевка какая-то азиатская и, на бете, была очень лагучая.

1
Лидер_Мур

Ну если нпс работают на тебя, то это аналог Conan Exiles

1