Soulslinger: Envoy of Death TBA
6 1 оценка

Анонсирован вестерн-шутер с магией Soulslinger - Envoy of Death

©
monk70
Новости

Венгерская студия Elder Games объявила, что планирует выпустить roguelite-шутер от первого лица в стиле вестерн-фэнтези Soulslinger — Envoy of Death в Steam для ПК.

Игроки будут выступать в роли стрелка для борьбы с таинственной организацией «Картель», специализирующейся на захвате душ. Игроки смогут использовать различное огнестрельное оружие и оружие на уровне, случайно сгенерированное системой, чтобы устраивать стремительные перестрелки.

Кроме того, в игре после победы над большим количеством врагов игроки также могут улучшать и усиливать свое оружие. При этом помимо огнестрельного оружия в игру будут включены и такие элементы, как магические навыки. Игроки могут создать свой собственный уникальный боевой стиль, сочетая огнестрельное оружие и магию.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Vantor

С каких пор пикселизация не признак дешевизны.

1
Armen 88

Еще один witchfire

1
hpi

Дешевизной попахивает. Вот если в пиксель стиле то да.

-2