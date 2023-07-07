Анонсирован вестерн-шутер с магией Soulslinger - Envoy of Death ©

Венгерская студия Elder Games объявила, что планирует выпустить roguelite-шутер от первого лица в стиле вестерн-фэнтези Soulslinger — Envoy of Death в Steam для ПК.

Игроки будут выступать в роли стрелка для борьбы с таинственной организацией «Картель», специализирующейся на захвате душ. Игроки смогут использовать различное огнестрельное оружие и оружие на уровне, случайно сгенерированное системой, чтобы устраивать стремительные перестрелки.

Кроме того, в игре после победы над большим количеством врагов игроки также могут улучшать и усиливать свое оружие. При этом помимо огнестрельного оружия в игру будут включены и такие элементы, как магические навыки. Игроки могут создать свой собственный уникальный боевой стиль, сочетая огнестрельное оружие и магию.