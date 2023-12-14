Фэнтезийный вестерн-шутер Soulslinger: Envoy of Death вышел в раннем доступе Steam

Разработчик Elder Games и издатель Headup сегодня выпустили фэнтезийный вестерн-шутер Soulslinger: Envoy of Death в раннем доступе Steam.
В этом rogue-lite шутере от первого лица на тему Дикого Запада вы войдете в загробную жизнь с сверкающим оружием, сражаясь лицом к лицу с приспешниками зловещего Картеля нежити. Вам предстоит собирать души и возвращать их самой Смерти в обмен на шанс на воскрешение. Получайте бонусы и создавайте мощное оружие, прокладывая себе путь через Лимбо, призрачный подземный мир, полный опасностей.
Soulslinger: Envoy of Death помещает вас в пыльные ботинки Soulslinger — стрелка, пойманного в Лимбо и втянутого в яростную войну против Картеля, безжалостной преступной организации, стремящейся к доминированию. Собирайте души, используйте их энергию, чтобы повысить свои силы, создавайте оружие и снаряжение, а также взаимодействуйте с неигровыми персонажами, сражаясь из загробной жизни.
Такой себе пейнкилер.