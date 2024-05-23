Metaphor: ReFantazio покажут на Summer Game Fest

В ближайшие недели пройдет ряд крупных игровых событий, причем Summer Game Fest станет одним из крупнейших, и по мере приближения даты презентации все больше подробностей продолжает просачиваться о том, каких объявлений и анонсов мы можем ожидать.

Новой игрой, которая появится на Summer Game Fest, стала Metaphor: ReFantazio, долгожданная фэнтезийная ролевая игра от Atlus. Официальный аккаунт мероприятия в Твиттере подтвердил, что игровой директор Кацура Хасино и дизайнер персонажей Сигенори Соэдзима выйдут на сцену во время мероприятия и предоставят новые подробности о давно находящейся в разработке ролевой игре.

Summer Game Fest назначен на 7 июня, а собственный фестиваль Atlus, Atlus Fes, пройдет 8 и 9 июня. На Summer Game Fest будут представлены анонсы игр от ряда партнерских студий и издателей. Одной из них является 2K, которая подтвердила, что представит следующую часть одной из своих самых любимых франшиз.

Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября для PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.