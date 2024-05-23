Продажи Street Fighter 6 достигли 3,3 миллиона копий

Хотя Street Fighter 6, возможно, и не продается такими темпами, как другие крупные франшизы Capcom, такие как Resident Evil и Monster Hunter, она по-прежнему имеет коммерческий успех для компании, и файтинг продолжает продаваться стабильными темпами, приближаясь к своему годичному юбилею.
Capcom предоставила обновленные данные о продажах ряда своих игр, где компания подтвердила, что по состоянию на 31 марта Street Fighter 6 было продано 3,3 миллиона копий по всему миру на всех платформах. Ранее было объявлено, что по состоянию на начало января было продано 3 миллиона копий игры, а это означает, что в первом квартале года было продано еще 300 000 копий.
Capcom недавно завершила контент первого года Street Fighter 6, выпустив четвертого персонажа из DLC, Акума. Персонажи второго года также находятся в разработке, а вчера игра получила обновление, в котором добавлены новые музыкальные возможности и новый платный пакет экипировки.
Street Fighter 6 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.
// Frenzy Fucka