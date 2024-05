Elden Ring: Shadow of the Erdtree на момент запуска получит поддержку 15 языков для субтитров

После выхода последнего сюжетного трейлера Elden Ring: Shadow of the Erdtree разработчик FromSoftware подтвердил, какие языки субтитров будут доступны при запуске. Всего их 15, включая русский, английский, французский, польский, корейский, португальско-бразильский, японский, корейский и так далее, как и в базовой игре. Однако расширение также добавляет арабский язык в качестве новой опции.

Голоса персонажей поддерживаются только на английском языке, но добавление арабского языка должно позволить еще большему количеству поклонников следить за историей.

В дополнении Микелла, брат Малении, отправляется в Страну Теней, а игроки преследуют его. В первом месте, которого коснулась Марика, разразилась невыразимая война, когда Мессмер Цепеш охватил мир пламенем. Что произошло, еще неизвестно, но игроки могут рассчитывать на новые типы оружия, боссов, новый регион для исследования и многое другое.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.