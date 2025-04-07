В Souper Game появился режим для стримеров

Обновленное демо Souper Game с режимом для стримеров доступно в Steam и Itch!

Souper Game достаточно неожиданно для нас выбрали в число участников конкурса Игропром, поэтому было принято решение выпустить демо с актуальным геймплеем в срочном порядке без новых сюжетных сцен, но с опциональным режимом для стримеров, чтобы они уже могли в него поиграть. Демо с расширенным сюжетом будет в течение месяца, так что этот месяц будет щедр на обновы! :D

Попробовать новую демоверсию можно в Steam и Itch.

Что нового? (по сравнению со старой демкой из Steam)