В Souper Game появился режим для стримеров

Обновленное демо Souper Game с режимом для стримеров доступно в Steam и Itch!
Souper Game достаточно неожиданно для нас выбрали в число участников конкурса Игропром, поэтому было принято решение выпустить демо с актуальным геймплеем в срочном порядке без новых сюжетных сцен, но с опциональным режимом для стримеров, чтобы они уже могли в него поиграть. Демо с расширенным сюжетом будет в течение месяца, так что этот месяц будет щедр на обновы! :D
Попробовать новую демоверсию можно в Steam и Itch.
Что нового? (по сравнению со старой демкой из Steam)
- Обновленный геймплей! Теперь он менее скучный и более разнообразный.
- Новая горячая мини-игра с эльфийкой! Пока доступна с самого начала, позже она будет открываться после победы над боссом.
- Новый тир врагов! Жуки-скуфы, ниндзи и жучеллы. Всё это будет пытаться вас сожрать, либо подпортить жизнь.
- Новые предметы! Появились как бесполезные, так и крайне полезные предметы.
- Добавился автоклик как отдельный навык в древе прокачки.
- Подправили диалоги, чтобы они были более связными и смешными.
- Режим для стримеров, который можно включить в настройках или на отдельном экране в начале игры.
- Финальный экран демо со спойлерами к будущим событиям игры.
- Тизер второго босса.
- Новый саундтрек, написанный специально для интро.
- Новые интерактивные зоны, больше пасхалок и новых звуков
- Три новых навыка для прокачки.
- На эльфийку в кухне теперь можно кликнуть, чтобы поднять ей настроение!
- Общая плавность и удобность.
Иврейн ?