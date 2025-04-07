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Souper Game 2025 г.
Адвенчура, Квест, Инди
6.8 29 оценок

В Souper Game появился режим для стримеров

SinBeansStudio SinBeansStudio

Обновленное демо Souper Game с режимом для стримеров доступно в Steam и Itch!

Souper Game достаточно неожиданно для нас выбрали в число участников конкурса Игропром, поэтому было принято решение выпустить демо с актуальным геймплеем в срочном порядке без новых сюжетных сцен, но с опциональным режимом для стримеров, чтобы они уже могли в него поиграть. Демо с расширенным сюжетом будет в течение месяца, так что этот месяц будет щедр на обновы! :D

Попробовать новую демоверсию можно в Steam и Itch.

Что нового? (по сравнению со старой демкой из Steam)

  1. Обновленный геймплей! Теперь он менее скучный и более разнообразный.
  2. Новая горячая мини-игра с эльфийкой! Пока доступна с самого начала, позже она будет открываться после победы над боссом.
  3. Новый тир врагов! Жуки-скуфы, ниндзи и жучеллы. Всё это будет пытаться вас сожрать, либо подпортить жизнь.
  4. Новые предметы! Появились как бесполезные, так и крайне полезные предметы.
  5. Добавился автоклик как отдельный навык в древе прокачки.
  6. Подправили диалоги, чтобы они были более связными и смешными.
  7. Режим для стримеров, который можно включить в настройках или на отдельном экране в начале игры.
  8. Финальный экран демо со спойлерами к будущим событиям игры.
  9. Тизер второго босса.
  10. Новый саундтрек, написанный специально для интро.
  11. Новые интерактивные зоны, больше пасхалок и новых звуков
  12. Три новых навыка для прокачки.
  13. На эльфийку в кухне теперь можно кликнуть, чтобы поднять ей настроение!
  14. Общая плавность и удобность.
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