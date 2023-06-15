South of Midnight TBA
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Скриншоты и несколько подробностей таинственной South of Midnight

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butcher69
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Несмотря на то, что первый презентационный трейлер не проясняет ситуацию, являясь, по сути, интерлюдией, South of Midnight - это приключенческий экшен от третьего лица, характеризующийся особым сеттингом, напоминающим юг Соединенных Штатов, со ссылкой на народные традиции некоторых областей.

Действие игры происходит в альтернативной версии современного мира, но сценарии в основном сельские, расположенные довольно далеко от крупных городских районов, где чувство волшебства и опасности все еще может таиться среди почти нетронутой природы и загадочных мест.

Сюжет и обстановка черпают вдохновение в магическом реализме и южной готике как литературных жанрах, поясняют в Compulsion, от произведений Уильяма Фолкнера до исторических событий Гражданской войны, Великой депрессии и более современных странностей.

Главная героиня истории - Хейзел, молодая женщина с миссией, которая покидает свой (вымышленный) родной город Просперо, чтобы принять участие в большом приключении. Она - сложный персонаж, страдающий от проблемных отношений с матерью и другими важными фигурами, но сохраняющий сарказм и юмористический подход к вещам.

Хейзел способна использовать магию с помощью Плетения - заклинания, которое можно увидеть в конце презентационного трейлера: это своего рода стандартное взаимодействие для главной героини, действующее как в бою, так и в сценариях. Это врожденная способность, позволяющая изменять "ткань реальности", что дает возможность Ткачу не только сражаться с монстрами с помощью этой магии, но и устранять повреждения и проблемы, возникающие в мире.

Все существа и монстры, с которыми сталкивается главный герой в South of Midnight, вдохновлены мифологией юга США, с примесью европейских и карибских легенд в виде креольской мифологии. Тот самый "Shakin Bones", которого мы видим в тизер-трейлере, - это Архон, персонаж, который должен иметь определенное значение в сюжете, вдохновленный легендой о Роберте Джонсоне.

В создание мира, основанного на особой атмосфере, также вносит свой вклад выбор музыкального сопровождения, имеющего много общего с рассматриваемыми территориями, и, конечно же, графический стиль, напоминающий визуальный язык местных традиций, также вдохновленный мультипликацией.

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