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South Park: Snow Day! 26.03.2024
Экшен, Адвенчура, Юмор, Кооператив
6.1 29 оценок

Состоялся релиз комедийного экшена South Park: Snow Day

butcher69
Новости

South Park: Snow Day! уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, о чем свидетельствует забавный стартовый трейлер, выпущенный по этому случаю компанией THQ Nordic.

К сожалению, на этот раз игра по мотивам мультфильма Мэтта Стоуна и Трея Паркера вышла не слишком удачной: South Park: Snow Day получила средние оценки от критиков: от этой новинки ожидалось нечто большее.

Журналисты указывают на следующие недостатки игры: слишком похожие друг на друга уровни, банальный сюжет и неоригинальная механика.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Валерий Юриков

Не надо было ничего придумывать нового, она была оригинальной без 3д, больше усилий на сюжет нужно было направить

3
Валерий Юриков

И отсутствие сабов 🤦🏻‍♂️

2