Состоялся релиз комедийного экшена South Park: Snow Day

South Park: Snow Day! уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, о чем свидетельствует забавный стартовый трейлер, выпущенный по этому случаю компанией THQ Nordic.
К сожалению, на этот раз игра по мотивам мультфильма Мэтта Стоуна и Трея Паркера вышла не слишком удачной: South Park: Snow Day получила средние оценки от критиков: от этой новинки ожидалось нечто большее.
Журналисты указывают на следующие недостатки игры: слишком похожие друг на друга уровни, банальный сюжет и неоригинальная механика.
Не надо было ничего придумывать нового, она была оригинальной без 3д, больше усилий на сюжет нужно было направить
И отсутствие сабов 🤦🏻♂️