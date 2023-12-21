South Park: Snow Day! выйдет 26 марта 2024 года

South Park: Snow Day! выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam и GOG 26 марта 2024 года, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Question. Предварительные заказы доступны уже сейчас. При этом игра недоступна в России, Украине и Китае.

Игра будет доступна в стандартном издании за $29,99, Digital Deluxe за $49,99 и коллекционном издании за $219,99. Издание Digital Deluxe включает в себя базовую игру и сезонный пропуск. Коллекционное издание включает в себя копию игры, снежный шар Grand Wizard Cartman, говорящий держатель туалетной бумаги Grand Wizard Cartman, вязаный бини Grand Wizard Cartman, шесть карт Таро и оригинальный саундтрек к игре.

Сыграйте за нового парня из Южного парка и вместе с Картманом, Стэном, Кайлом и Кенни в трехмерном виде отправьтесь праздновать самый волшебный день в жизни любого ребенка — день снега!

Захватите до трех друзей в этой кооперативной игре для четырех игроков и проложите свой путь через заваленный снегом город Южный парк, чтобы спасти мир и насладиться днем без школы. Это день снега, чувак!