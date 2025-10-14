13 октября стартовал процесс озвучания Палки истины!

Рыбов и Трындяйкина (официальные голоса Южного парка) провели стрим, где рассказали, что уже приступили к озвучанию игры.
На озвучку предварительная оценка затрат - 1 миллион рублей.
Фанаты мультсериала и игры могут задонатить на стримах, или на бусти https://boosty.to/southpark
Релиз озвучки по их подсчётам может сдвинуться на 2026 год.
Вот и подоспел ответ из того самого мема, за сколько можно купить Рыбов.
У второго актера дубляжа тоже говорящая фамилия. Трындеть, как грицца, не мешки ворочить. После релиза прошел десяток лет, а они только спохватились, дорога Палка к обеду.
Ну ты конечно высрал кринжа, парень. А ничего, что они говорили об этом, там вроде разрешения не давали на игру, чтобы озвучивать или ещё какие-то проблемы.
Как узнать недалекого человека?! В его лексиконе есть слова "высрал", "кал" и схожие. Тут я ничем тебе помочь не могу, если чувствуешь или видишь подобное, то от себя не убежишь.
Касательно же данных актеров, то никакого разрешения им не давали и сейчас. Просто они, видимо, после событий трехлетней давности решили его больше не спрашивать.
Их можно понять, заработать очень хочется, известны они именно данными ролями, ответ здесь на поверхности, подоить фанатов.
Но это никак не меняет того, что поезд ушел. Одно дело озвучивать недавние серии или сезоны, а другое -- игру, про которую давно забыли. И где оригинальные голоса никак не портят атмосферу интерактива. Чисто нишевая история за оверпрайс, против которой я ничего не имею против.
п.с. кстати, перейдя по ссылке бусти, не вижу никакого миллиона, там 100К рублей, это по-божески. Таких Рыбов можно показывать.
О, боже. Это шедевральная новость!
Надеюсь, без цензуры.
Хотя бы не Гоблин...
Новость хорошая. Жду
О боги, неужели я дождался этого! В свое время забросил ее, только потому, что речь в игре очень быстрая, от того не успевал иногда не то, что прочитать, а вникнуть в шутки, которые выстреливают, как из автомата. А в сторону второй части даже не смотрел))