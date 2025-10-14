13 октября стартовал процесс озвучания Палки истины!

Рыбов и Трындяйкина (официальные голоса Южного парка) провели стрим, где рассказали, что уже приступили к озвучанию игры.

На озвучку предварительная оценка затрат - 1 миллион рублей.

Фанаты мультсериала и игры могут задонатить на стримах, или на бусти https://boosty.to/southpark

Релиз озвучки по их подсчётам может сдвинуться на 2026 год.