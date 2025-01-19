Стимпанковая ролевая игра Sovereign Syndicate получит режиссерскую версию

В честь годичной годовщины Sovereign Syndicate разработчик Crimson Herring рассказал, что сейчас студия работает над полностью озвученной режиссерской версией, в которой также появятся новые улучшения и "дополнительные комикс-панели" для боевых сцен. Эти сцены, выполненные в виде последовательных рисунков, выполняют роль боевой системы Sovereign Syndicate, хотя в них используется та же система навыков, что и в остальной части игры, основанная на картах таро.

Кроме того, в этом сообщении говорится о работе над новыми локализациями, среди которых "турецкая, испанская и бразильская португальская" и, возможно, другие, а также консольные порты, "с намерением вывести игру на платформы Xbox, PlayStation и Nintendo Switch в 2025 году".

В настоящее время планируется выпустить режиссерскую версию Sovereign Syndicate либо в конце 2025 года, либо в начале 2026 года. И, как уточняется на форуме Steam, "обновление Director's Cut будет бесплатным для владельцев оригинала".