Новый трейлер Space for Sale посвящён кооперативному режиму

В дополнение к однопользовательскому режиму Space for Sale предлагает великолепный опыт совместной сетевой игры для двух игроков, позволяющий вам и вашему спутнику легко входить в игру и выходить из нее. Только мир хозяина сохранит прогресс, и только хозяин может сохранить игру, хотя оба игрока имеют доступ к одним и тем же элементам и будут вместе получать достижения. Если вы начинаете новый мир, вы начинаете с самого начала.

Будете ли вы вместе странствовать по неизведанной планете или разделитесь, чтобы работать эффективнее? Вам и вашему другу предстоит исследовать три планеты, так что приступайте к строительству. Оптимизируйте свои усилия (работайте умнее, а не усерднее), синхронизируйте свое оборудование, чтобы оно дополняло друг друга, и нацельтесь на общую космическую цель.