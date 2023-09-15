СТРИМ: Играем в настоящую игру про космос, а не в Starfield

Каким бы странным не получился Starfield, он сделал кое-что важное для геймеров — заставил вспомнить множество других отличных игр про космос! Честно говоря, продолжать погружение в новинку желания нет и путем недолгих (но очень активных) размышлений выбор пал на…а вот не скажем на что.
Трансляцию сегодня мы начнем немного позже: в 18:00 и пусть игра останется загадкой до его непосредственного начала. Захватывающего экшена обещать не будем, но погружение в приятные воспоминания и неповторимую атмосферу гарантируем. Ну и, конечно, живое общение — без него никуда! Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и если техника не подведёт, то и на Twitch!
Космические рейнджеры 2
Старфилд старого поколения
я кстати тоже когда разочаровался в старфилде, думал скачать(и щас скачаю) КР2, это игра реально шедевр, но адепты неумеющих играть в тактические игры не оценят старую школу
Core 2 Duo? Понимаю...
Раньше сидел в КР ночами и 1 и 2 часть игра топ, ещё нравилась игра "Космические волки" кажется так называлась
База.