СТРИМ: Играем в настоящую игру про космос, а не в Starfield ©

Каким бы странным не получился Starfield, он сделал кое-что важное для геймеров — заставил вспомнить множество других отличных игр про космос! Честно говоря, продолжать погружение в новинку желания нет и путем недолгих (но очень активных) размышлений выбор пал на…а вот не скажем на что.

Трансляцию сегодня мы начнем немного позже: в 18:00 и пусть игра останется загадкой до его непосредственного начала. Захватывающего экшена обещать не будем, но погружение в приятные воспоминания и неповторимую атмосферу гарантируем. Ну и, конечно, живое общение — без него никуда! Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и если техника не подведёт, то и на Twitch!