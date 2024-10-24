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Спарта 2035 2025 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.1 63 оценки

Разработчики игры "Спарта 2035" раскрыли масштабные планы на будущее

Lunersun
Новости

Создатели тактической стратегии «Спарта 2035» поделились планами по развитию своей игры. Разработчики заявили, что недавно вышедший пролог — это лишь начало. Впереди нас ждёт несколько крупных обновлений и целая россыпь дополнительных кампаний.

Первые три главы

Уже в первом квартале 2025 года игроков ожидает полноценный релиз первой главы. В ней появится глобальная карта, система управления базой и ресурсами, а также десять уникальных ветеранов с возможностью набора неограниченного числа новобранцев. Разработчики обещают несколько сюжетных миссий, множество побочных операций и пять различных классов бойцов-спартанцев. Кроме того, игроки смогут прокачивать как самих бойцов, так и их снаряжение.

Во второй главе, работа над которой уже идёт полным ходом, продолжится противостояние с Дааматом. К существующему контенту добавятся две новые фракции, расширится набор локаций, а игроков ждут свежие сюжетные миссии и механики. Вишенкой на торте станет улучшенное снаряжение для бойцов.

Что касается третьей главы, то она должна эпично завершить кампанию против Даамата. Авторы намекают на «новый масштаб проблем» и обещают порадовать игроков высокотехнологичным оружием и снаряжением.

Три специальных истории

А вот дальше начинается самое интересное. В разработке находятся сразу три дополнительные кампании, каждая со своим уникальным сеттингом. «Море пиратов» забросит игроков в Аденский залив, где придётся сражаться с пиратами Армады, штурмовать корабли и управлять боевыми дронами.

«Последний алмаз» перенесёт действие в Южную Африку, где спартанцам предстоит столкнуться с бандитской группировкой «Сироты» на улицах деловых центров и бедных пригородов. Ну и, наконец, в кампании «На краю земли» нас ждёт секретная операция в Антарктиде, противостояние с ЧВК «Южный крест» и исследование научных и военных баз.

Что касается пролога игры, то он сейчас доступен в Steam и VK Play.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Janekste

Контент ожидается богатым. Прям нежданчик. Я думал Спарта 2035 будет гораздо беднее на контент. Молодцы разработчики. Такая игра однозначно заслуживает поддержки. При условии, конечно, если качество всей остальной игры не хуже пролога. А пролог мне очень понравился.

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