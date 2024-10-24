Разработчики игры "Спарта 2035" раскрыли масштабные планы на будущее

Создатели тактической стратегии «Спарта 2035» поделились планами по развитию своей игры. Разработчики заявили, что недавно вышедший пролог — это лишь начало. Впереди нас ждёт несколько крупных обновлений и целая россыпь дополнительных кампаний.

Первые три главы

Уже в первом квартале 2025 года игроков ожидает полноценный релиз первой главы. В ней появится глобальная карта, система управления базой и ресурсами, а также десять уникальных ветеранов с возможностью набора неограниченного числа новобранцев. Разработчики обещают несколько сюжетных миссий, множество побочных операций и пять различных классов бойцов-спартанцев. Кроме того, игроки смогут прокачивать как самих бойцов, так и их снаряжение.

Во второй главе, работа над которой уже идёт полным ходом, продолжится противостояние с Дааматом. К существующему контенту добавятся две новые фракции, расширится набор локаций, а игроков ждут свежие сюжетные миссии и механики. Вишенкой на торте станет улучшенное снаряжение для бойцов.

Что касается третьей главы, то она должна эпично завершить кампанию против Даамата. Авторы намекают на «новый масштаб проблем» и обещают порадовать игроков высокотехнологичным оружием и снаряжением.

Три специальных истории

А вот дальше начинается самое интересное. В разработке находятся сразу три дополнительные кампании, каждая со своим уникальным сеттингом. «Море пиратов» забросит игроков в Аденский залив, где придётся сражаться с пиратами Армады, штурмовать корабли и управлять боевыми дронами.

«Последний алмаз» перенесёт действие в Южную Африку, где спартанцам предстоит столкнуться с бандитской группировкой «Сироты» на улицах деловых центров и бедных пригородов. Ну и, наконец, в кампании «На краю земли» нас ждёт секретная операция в Антарктиде, противостояние с ЧВК «Южный крест» и исследование научных и военных баз.

Что касается пролога игры, то он сейчас доступен в Steam и VK Play.