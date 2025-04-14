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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.4 124 оценки

Тактическая стратегия Sparta 2035 получит играбельных дронов

butcher69 butcher69

Тактическая стратегия Sparta 2035 от Lipsar Studio продолжает развиваться в раннем доступе. В ближайших обновлениях в игре появится новая важная механика — играбельные дроны.

Теперь игрок сможет брать в бой до двух дронов, которые будут действовать как полноценные члены отряда. Они умеют передвигаться, прятаться за укрытиями и даже перемещаться между этажами. При этом, в отличие от людей, дроны невосприимчивы к оглушению, ослеплению и другим статус-эффектам. Однако если их уничтожат, восстановить их уже не получится.

Разработчики планируют два типа дронов: боевой, оснащённый мини-пушкой и светошумовыми гранатами, и медицинский, способный лечить, реанимировать и использовать дымовые завесы.

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