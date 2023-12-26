Новый трейлер российской игры "Песнь копья" раскрывает дату релиза

Эта пошаговая стратегия с элементами рогалика черпает вдохновение в славянском фольклоре и мифологии.

Сюжет повествует об отряде богатырей, которые отправляются в опасные походы, дабы очистить родные земли от нашествия чудовищ и нечисти. Прежние герои потерпели поражение, но теперь судьба княжества в руках игрока.

Вам необходимо победить различных чудищ вроде Змея Горыныча, наводняющих окрестные селения, и изгнать тёмные силы. Процедурная генерация обеспечивает уникальность каждой новой попытки спасти княжество.

В поход отправляется отряд из нескольких богатырей со своими характеристиками и вооружением. Важно беречь каждого бойца, ведь павших нельзя вернуть к жизни. Гибель всего отряда означает провал и необходимость начинать всё сначала уже с другими героями. Таким образом, игроку предстоит тактически продумывать свои ходы, если он хочет спасти родные земли от набегов чудовищ.