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Spear Song 2024 г.
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика
5.7 3 оценки

Новый трейлер российской игры "Песнь копья" раскрывает дату релиза

butcher69
Новости

Российская студия Divovision Games в новом трейлере огласила дату выхода игры под названием "Песнь копья". Релиз запланирован на 28 мая 2024 года на платформах Steam и VK Play.

"Песнь копья" представляет собой пошаговую тактическую игру с элементами roguelike, развивающуюся в славянском мире. Игрокам предстоит принять роль командира отряда богатырей и сразиться с ордами чудовищ. Разработчики обещают впечатляющую стилизованную графику, геймплей, основанный на мастерстве использования особенностей персонажей, а также многообразных героев с уникальными способностями.

Скачать демо скоро можно будет на странице игры в VK Play.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Janekste

Почаще бы такие игры делали о великих подвигах богатырей русский! Миру очень не хватает подобных игр.

0
Макс Макс 007

Коллаб с ящерами надо! Без этого играть НЕ БУДУ. Точка!1 Т.Ч.К,!!!!12

-2