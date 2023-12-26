Новый трейлер российской игры "Песнь копья" раскрывает дату релиза

Российская студия Divovision Games в новом трейлере огласила дату выхода игры под названием "Песнь копья". Релиз запланирован на 28 мая 2024 года на платформах Steam и VK Play.
"Песнь копья" представляет собой пошаговую тактическую игру с элементами roguelike, развивающуюся в славянском мире. Игрокам предстоит принять роль командира отряда богатырей и сразиться с ордами чудовищ. Разработчики обещают впечатляющую стилизованную графику, геймплей, основанный на мастерстве использования особенностей персонажей, а также многообразных героев с уникальными способностями.
Скачать демо скоро можно будет на странице игры в VK Play.
Почаще бы такие игры делали о великих подвигах богатырей русский! Миру очень не хватает подобных игр.
Коллаб с ящерами надо! Без этого играть НЕ БУДУ. Точка!1 Т.Ч.К,!!!!12