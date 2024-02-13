Дополнение Expansion Pass - Side Order для Splatoon 3 получило трейлер и обросло подробностями

Nintendo выпустила обзорный трейлер, а также обнародовала новую информацию о дополнении Expansion Pass - Side Order для Splatoon 3, релиз которого ожидается 22 февраля.

В Side Order в роли Агента 8 вы просыпаетесь и обнаруживаете, что площадь Инкополиса обесцвечена, а ее жители пропали без вести. Над городом нависает зловещий Шпиль Порядка. Заручившись поддержкой дрона, Агент 8 должен отбиваться от волн врагов этаж за этажом на пути к вершине Шпиля и открывать его секреты.

На каждом этаже Шпиля есть цели, которые меняются каждый раз, когда вы предпринимаете попытку, и чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее они становятся. Цели могут включать в себя победу над врагами, обеспечение безопасности определенных областей в течение определенного периода времени и преодоление других задач. Если вам не удастся достичь вершины, вам придется начинать все сначала, но собранные вами цветные фишки будут конвертированы в валюту, которую можно будет обменять на некоторые постоянные и полезные улучшения. Эти улучшения могут просто дать вам шанс достичь вершины в следующий раз.