В сети появилось описание отменённой части Splinter Cell в жанре "Королевской битвы" ©

Культовая серия стелс-экшенов Splinter Cell покрыта густым туманом. И хотя мы знаем, что Ubisoft официально работает над возрождением франшизы, разработчики не спешат делиться подробностями. Похоже в одно время они планировали глобальный запуск новой части Splinter Cell в совершенно новом жанре, но в итоге проект был отменен. Однако сегодня мы можем узнать подробности этой игры из новой утечки, где подробно описывается игровой процесс.

Итак, если верить утечке, не так давно Ubisoft работала над новой Splinter Cell в жанре "Королевской битвы". Один из пользователей утверждает, что он был тестировщиком данного проекта и лично видел его рабочий прототип. По его словам игра проходила под названием Splinter Cell: Hunters. В ней объединялись элементы PvE и PvP, а управления за персонажей было с видом от третьего лица, как в оригинальной серии. Последний игровой тест был сделан еще в июле 2022 года, но после разработчики прекратили обсуждать игру.

В начале матча игроки должны были выбрать своего "Оператора-шпиона", которые были реализованы, как привычные игровые классы. На время тестирования была доступна только одна ночная карта, где игроки появлялись с ножом, а их задачей было найти и уничтожить одну из 4-х особо ценных целей в комплексе где-нибудь на карте, обезопасив тайник, который они впоследствии сбросят. Сложность в том, что за выполнение целей соревнуются еще 30 других игроков, которые объединялись в команды по два человека. По карте можно было найти множество элементом взаимодействия для двух игроков, а также различные аванпосты и дополнительные активности.

Стоит отметить, что источником описания отменной Splinter Cell является анонимный пользователь с 4Chan, а значит полностью доверять ему нельзя. Тем не менее учитывая большую любовь Ubisoft к экспериментам в жанре "Королевской битвы" и прошлые слухи о франшизе, все сведения могут оказаться правдой.